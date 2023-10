Tuvieron que internar de urgencia a Jorge Martínez

Jorge Martínez tuvo que ser internado por una infección urinaria. A sus 76 años, el actor que supo brillar en la televisión y el cine, vuelve a estar en el foco de atención por su situación delicada.

Desde hace meses está viviendo en La Casa del Teatro, la organización que ofrece alojamiento a los artistas sin hogar. Fueron las autoridades de este lugar los que le informaron a la hija de Jorge sobre el malestar que padeció el último sábado.

De inmediato, se comunicaron con el servicio de emergencias y fue trasladado a un hospital.

La versión fue confirmada por Lida Peretz, presidenta de la entidad, al hablar sobre la salud de Martínez con los medios. "Está internado por una infección urinaria. Es lo único que sé por ahora. Tiene que estar 10 días en el hospital. Me informó la señora que lo cuida en La Casa del Teatro y no me dijeron eso, nada más. No puede tomar el antibiótico por vía oral y tuvieron que canalizarlo", precisó, en diálogo con Teleshow.

Jorge Martínez generó gran preocupación a fines de agosto cuando Marcelo Polino informó que el actor tenía problemas económicos y de salud.

"Está viviendo en la Casa el Teatro por una situación económica difícil de no poder afrontar una realidad y quizás sin las posibilidades físicas de salir a una plaza a trabajar por ahí", deslizó el periodista en la mesa de Polémica en el Bar.