Un cáncer fulminante se llevó la vida de Jake Abraham

Jake Abraham, actor británico conocido especialmente por su participación en la película Lock & Stock (1998), del director Guy Ritchie, ha fallecido a los 56 años por un cáncer de próstata.

En la película británica de gángsters, el actor interpretaba al personaje de Dean. El filme narra cómo Eddie convence a tres amigos para jugarse sus ahorros en una partida de cartas contra Harry el Hacha, un mafioso del barrio.

En julio Jake Abraham hizo público que padecía de cáncer y reveló que estaba recibiendo cuidados paliativos. Además, el intérprete nacido en la ciudad inglesa de Liverpool también participó en la serie de televisión GBH, que se emitió en el Canal 4 de la televisión británica en 1991; y en otras películas como Mean Machine y Formula 51.

Según contó el propio Abraham a un diario local, recibió su diagnóstico de cáncer, que se propagó al resto del cuerpo y le provocó tumores en la espina dorsal, las caderas y la vejiga, en una cita médica tras un largo periodo de enfermedad.

Abraham comenzó a interpretar en la década de los 80 en el Teatro Joven Everyman de su ciudad natal y lo compaginó durante las cuatro décadas que abarcó su carrera con otros trabajos y proyectos en la pequeña pantalla.

En declaraciones a la BBC, Kevin Fearon, director ejecutivo del Teatro Royal Court, señaló que contaban con el actor para uno de las obras programadas para este año: "Es una pérdida enorme para nosotros, para su familia y para la ciudad ".

"Trabajaba pero no me encontraba bien. Iba tirando en esos periodos en los que no estás bien, no tienes energía, y sientes dolores", explicó el actor cuando contó que le dieron el preocupante diagnístico luego que acudiera al médico cuando encontró sangre en la orina.

Bill Elms, director y productor de teatro de Liverpool que trabajó con Jake en varias ocasiones, dijo al Liverpool Echo: "Tuve el gran honor de trabajar con Jake en algunos espectáculos que coproduje, Twopence to Cross the Mersey y Lennon's Banjo. Era un actor maravilloso, un gran miembro de la compañía y era muy querido por muchos en la industria".