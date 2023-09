Santiago Mitre acepta que los críticos de "Argentina, 1985" pueden tener razón

Santiago Mitre, el director de la multipremiada "Argentina, 1985" aceptó que los críticos de la película "pueden tener razón", incluído el más famoso de todos, Luis Brandoni, quien hasta se permitió denostar públicamente a su amigo personal, Ricardo Darín, sólo por haberla protagonizado.

Mitre legitimó el interés y hasta el enojo de los que reclaman un enfoque distinto. Aceptó que él mismo querría haber incluído montones de cosas que, no están.

Mencionó, por ejemplo, otros testimonios y el rol decisivo de los organismos de derechos humanos.Desde ese punto de vista admitió que pueden tener razón los críticos.

Por supuesto su punto de vista no es exactamente igual que el de Luis Brandoni quien se animó a calificar la película de "canallada" y creyó ver detrás de ella la intención de minimizar el rol de Alfonsín para agrandar el del peronismo.

Pero el director consideró que las críticas son bienvenidas porque mantienen vivo el interés sobre el film.

“A mí me hubiese encantado hablar de muchísimas cosas más de las que habla la película y siento que en muchos casos algunas de las críticas pueden tener razón. Me hubiese gustado poder hablar más de la participación de los organismos de derechos humanos en el juicio, me hubiese gustado poder incluir muchos más testimonios que los que se incluyeron en la película" apuntó.

Nosotros entendimos que para contar este hecho tan importante de la política argentina hacía falta focalizarse en algunos personajes clave, y los personajes en los que nos focalizamos fueron Strassera, Moreno Ocampo y su equipo de jóvenes abogados y Adriana Calvo de Laborde y muchos otros. Por supuesto que es una película y tiene que elegir un punto de vista, y a través de ese punto de vista tiene que intentar dar la visión más amplia".

En las últimas horas también fue consultado sobre la película , Ricardo, el hijo de Raúl Alfonsín.

“Me parece una película buena, no es una película con la que se pretende agotar todos los temas. Me gustó, más allá de que tengo mi propia visión: yo hubiera hecho otra película, pero no creo que los demás tengan que hacer la misma, no creo que se falte a la verdad. Se omiten consideraciones, en todo caso” sostuvo.