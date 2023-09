"¿Cómo carajo hiciste para participar de una película que es una canallada?"

Luis Brandoni se enojó con Ricardo Darín por haber aceptado participar de la ya galardonada "Argentina, 1985" porque, según su particular criterio, la película es una invención peronista que excluye el debido reconocimiento a la figura de Raúl Alfonsín.

Las declaraciones llamaron la atención no por sus críticas al peronismo, que son recurrentes, sino por objetar la presencia de Ricardo Darín con quien compartió elenco en los últimos años en "La odisea de los giles"

Brandoni habló del tema en una entrevista que Osvaldo Bazán le hizo al actor para el portal El Sol.

Durante la charla el actor y dirigente de Cambiemos consideró que la figura de Raúl Alfonsín no tiene la presencia que debería en la película, debido a que fue uno de los presidentes más importantes de la historia por formar la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) e impulsar el Juicio a las Juntas.

“Después vienen los muchachos peronistas a hacer películas donde se omite la presencia de Raúl Alfonsín… esos actores trabajando ahí, donde no aparece Raúl Alfonsín por temor a que la gente aplauda en el cine. Son capaces de cualquier cosa los peronistas”, dijo Brandoni.

“Si hablo me enojo, porque un día le voy a decir ‘¿cómo carajo hiciste, Ricardo (Darín), para hacer esa película, que es una canallada? Si no figura Alfonsín, ni ninguno que lo hizo’. Como tienen el culo sucio y son cobardes porque ellos no conformaron la Conadep porque querían la amnistía”.

Finalmente, al ser consultado sobre si Ricardo Darín es o no peronista, lanzó: “No, creo que no. No es nada. Es más o menos, lo que puede ser. Darín el día que dijo no sé en qué revista lo del patrimonio de Cristina y después la presidenta lo llamó y él fue y le dijo “Soy un pelotudo!”.