Pablo Alarcón protesta contra la malaria económica trabajando en una plaza

A sus 76 años y para subsistir, Pablo Alarcón decidió realizar una perfomance en plaza Francia para luego pasar la gorra y esperar que el público que disfrutó de su actuación le entregue a voluntad lo indispensable para su subsistencia.

Hombre de convicciones , el actor se ha declarado harto del gobierno actual y de la situación económica y quiere que el mundo sepa que está enojado.

“Era algo que me faltaba hacer en mi vida. No tengo trabajo en el teatro en este momento y me pareció una buena idea hacer esto ahora, que tengo tiempo”, dijo el actor sobre la obra que presenta en la plaza los domingos.

Y agregó: “Te confieso, yo no necesito trabajar a esta altura de mi vida, necesito ganar guita para vivir. Estamos jodidos como país. La miseria ha llegado a un límite total”.

Hay que decir que la decisión de Alarcòn llamó la atención porque disfrutó de años de popularidad y fue responsable de muchos éxitos.Es cierto que era otro siglo , pero en al época de "Rosa de lejos" le costaba un montón caminar por el centro de Buenos Aires porque había fanáticas que lo seguían a todas partes.

En medio llegaron otras telenovelas y obras treatrales pero en los últimos tiempos se ha hablado más de su metodología de trabajo/protesta que de lo que interpreta.

En mitad de la pandemia, por ejemplo se las ingenió para inventarse una actividad que llamó la atención en todo el país.

"El cocinero está frito" se llamó la propuesta teatral que Pablo inauguró en 2021 que consistía en llevar el teatro a la casa de quienes compran la entrada. Como si eso fuera poco, además cocinaba en la casa de la familia que lo contrataba , les servía y luego hacía un unipersonal de comedia, rememorando anécdotas familiares propias.

Ahora sorprendió pasando la gorra en una plaza y cuando lo fueron a buscar para preguntarle el por qué, sostuvo que “está jodida la situación de los actores, de los barrenderos, de los periodistas, de todos. No se asombren de que yo esté trabajando a la gorra, asómbrense de lo mal que está el país”.