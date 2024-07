Michael Douglas y George Clooney le piden a Biden que se baje de la candidatura

George Clooney recordó su condición de gran recaudador de fondos para la causa demócrata, ratificó su admiración y amistad con Joe Biden pero clamó por una renuncia del actual jefe de estado a la candidatura presidencial, convencido de que en las condiciones que se encuentra va a perder el 5 de noviembre contra Donald Trump.

Otro convencido demócrata como Michael Douglas se manifestó también , "muy, pero muy preocupado" por el estado del actual mandatario que tuvo un desempeño paupérrimo en el primero de los 5 debates televisivos con el postulante republicano.

"Amo a Joe Biden", escribió Clooney en el diario The New York Times. "Le considero un amigo y creo en él... Pero la única batalla que no puede ganar es la lucha contra el tiempo".

El actor de "Los descendientes", que se describe a sí mismo como "demócrata de toda la vida", copatrocinó junto a Biden el mes pasado en Los Ángeles un acto de recaudación de fondos repleto de estrellas en el que participó el expresidente Barack Obama.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

"Es devastador decirlo, pero el Joe Biden con el que estuve hace tres semanas en la recaudación de fondos no era el Joe 'big F-ing deal' Biden de 2010", escribió Clooney, haciendo referencia a un famoso clip durante la Vicepresidencia de Biden.

"Ni siquiera era el Joe Biden de 2020. Era el mismo hombre que todos vimos en el debate", dijo Clooney, un desafío directo a la afirmación del mandatario de que su pobre actuación en el debate fue algo aislado.

"Se ha roto el dique" de los legisladores demócratas que piden públicamente que Biden se retire, dijo Clooney, pidiendo que se presenten más.

"Los principales demócratas -Chuck Schumer, Hakeem Jeffries, Nancy Pelosi- y los senadores, representantes y otros candidatos que se enfrentan a perder en noviembre tienen que pedir a este presidente que se aparte voluntariamente".

Al márgen de los deseos de Clooney y Douglas , Joe Biden dijo en las últimas horas que está firmemente determinado a seguir en carrera.