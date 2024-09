Los principales estrenos en plataformas este fin de semana

Susana Manzelli

Netflix

Downtown Abbey: nueva era

Llega a la plataforma la película de 2022, que es la segunda que se realiza después de la popularidad de la serie. Si la primera era una amable continuación del fenómeno televisivo hay que decir que la segunda es directamente un regalo irresistible para todos los fans. Una vez más, se muestra a la familia, las diferencias sociales y se incorpora también un grupo de temas vinculados con los cambios culturales y tecnológicos. La acción transcurre en 1928.

La trama principal involucra a Lady Grantham, quien descubre que un hombre de su pasado le dejó de herencia una Villa lujosa en el sur de Francia. Y por el otro, Downton Abbey se prepara para ser el set de filmación de una película de Hollywood justo al final de la era del cine silente. Ambas historias se desarrollan en paralelo, con diferentes tonos, pero siempre respetando a rajatabla el espíritu de la serie.

Boxeador

“Boxeador” (“Bokser” en su idioma original y “Boxer” en inglés) es una película polaca de Netflix que narra la historia de una joven promesa del boxeo que escapa de la Polonia comunista junto a su esposa para cumplir su sueño de convertirse en el mejor luchador.

Después de aceptar una peculiar pelea, la carrera del protagonista va en ascenso, sin embargo, su vida personal se vuelve aún más complicada, ya que descuida a su familia.

Entre las llamas: la hija perdida

El 11 de marzo de 1989, Aundria Bowman, de 14 años, es vista con vida por última vez. Según sus padres adoptivos, poco antes se había producido una discusión. La adolescente robó dinero, huyó y no volvió a aparecer. La policía clasificó el caso como de persona desaparecida. El rostro de Bowman apareció también en el vídeo de la canción «Runaway Train» del grupo Soul Asylum en 1993, que ayudó a resolver varios casos de personas desaparecidas en aquella época. Pero no el de Aundria Bowman. Eso no ocurriría hasta años después, cuando la madre biológica de Bowman, Cathy Terkanian, recibió en 2010 una carta de una trabajadora social en la que le informaba de que su hija llevaba desaparecida 21 años. Terkanian comenzó entonces su propia investigación, cuyo progreso y desgarradores resultados se describen en este documental sobre crímenes reales producido por la estrella de Hollywood Charlize Theron.

Este documental se presenta en dos partes un nuevo documental de true crime titulado “Entre las llamas: la hija perdida**, y es definitivamente una de las historias más sorprendentes y trágicas que podemos encontrar ahora mismo en la plataforma.

Sector 36

Cuando varios niños desaparecen a manos de un asesino en serie en el corazón del Sector 36 de Delhi, un policía corrupto se ve obligado a llevar a cabo una escalofriante investigación, a cualquier precio. Thriller inspirado en una serie de asesinatos que ocurrieron en 2006 en la India.

La trama aborda la historia de un asesino en serie que acechaba a niños de barrios marginales mientras las autoridades ignoraban las súplicas de sus desesperados padres.

El filme, dirigido por Aditya Nimbalkar en su debut cinematográfico, y co-producido por Jio Studios y Maddock Films, explora temas de poder, crimen y desigualdad social. "Sector 36" está protagonizada por Vikrant Massey como el principal sospechoso y Deepak Dobriyal como un policía corrupto encargado del caso.

La isla del salmón y la discordia

Es una combinación de comedia y drama que ofrece una crítica irónica sobre la industria acuícola de Noruega. La primera temporada consta de ocho episodios que narran el conflicto entre dos familias rivales por el control del mercado global del salmón. Ambientada en una pequeña comunidad costera noruega, la trama aborda tanto los retos empresariales como los conflictos familiares. Esta serie no solo destaca por su representación de la industria acuícola, sino también por su enfoque en la globalización y el impacto en las tradiciones locales.

La serie mezcla de manera hábil el humor con el drama, ofreciendo una reflexión profunda sobre el poder económico y sus implicaciones.

Di María: Romper la pared

En tres episodios, se retrata la vida, la carrera y las emociones de Di María, desde sus humildes orígenes hasta convertirse en campeón del mundo. La serie ofrece una mirada íntima de sus momentos más duros y sus mayores triunfos, junto a testimonios de figuras como Lionel Messi, Neymar Jr. y Sergio Ramos.

La serie de tres episodios ofrece una visión íntima de la vida de Di María, relatada en primera persona y complementada con testimonios de familiares, amigos y compañeros de equipo. Desde su infancia en un barrio humilde de Rosario hasta su éxito en las principales ligas europeas, el documental destaca no solo los logros deportivos, sino también los momentos difíciles que marcaron su carrera.

El título del documental, Romper la Pared, hace referencia a uno de los momentos más icónicos de su carrera: su gol en la final de la Copa América 2021 contra Brasil, que terminó con la “pared” de la sequía de títulos. A partir de ese momento, Di María se consagró definitivamente en el corazón de los argentinos.

Los feos

Película distópica basada en la novela homónima de Scott Westerfeld. Ambientada en un futuro lejano, donde la trama gira en torno a una sociedad obsesionada con la belleza física. Trescientos años en el futuro, la humanidad está dividida en dos clases: los feos y los guapos. Al cumplir 16 años, todos los jóvenes se someten a una cirugía estética que los convierte de Uglies en Pretties.

La operación de Tally Youngblood (Joes King) está a punto de realizarse inminente, pero entonces conoce a la rebelde Shay, que huye de la operación forzosa. Ahora Tally debe encontrar a su amiga Shay y a las autoridades si quiere convertirse ella misma en una Pretty. Pero en su búsqueda de Shay, descubre la verdad sobre la operación.

Max

Bad Boys : Hasta la muerte

Cuando su fallecido capitán de policía es vinculado con carteles de drogas, los policías parlanchines de Miami, Mike Lowrey y Marcus Burnett, emprenden una misión peligrosa para limpiar su nombre.

Protagonizada por Will Smith, Martin Lawrence y Vanessa Hudgens.

En esa dirección

Jacob Elordi y Zachary Quinto estelarizan este thriller basado en la historia real de un cuidador de animales que viaja con un famoso chimpancé y recoge a un autoestopista que resulta ser un astuto asesino en serie. Ambientada en 1964, es un tenso thriller basado en una historia de crimen real que da un giro perverso a la película de viajes por carretera. La película sigue a Bobby (Jacob Elordi), un asesino en serie de 19 años, que es recogido por Jim (Zachary Quinto), un famoso adiestrador de animales, en un desolado tramo de la Ruta 66 quien lleva un valioso cargamento: El chimpancé de Jim, Spanky, querido de la televisión estadounidense.

A medida que aumenta la tensión entre Bobby y Jim y sus encendidas personalidades entran en combustión, la carretera se vuelve más traicionera cuanto más avanzan.

Apple Tv

Bad monkey

Un policía de Miami expulsado de la fuerza, negocios turbios y la cultura lugareña dan la forma a esta comedia creada por uno de los responsables de Ted Lasso.

Con bastante humor, pero también algunas cuotas de misterio, la trama presenta negocios inmobiliarios de los turbios, un coro de hampones en las Bahamas, explora la cultura del estado más húmedo de los Estados Unidos y el de su patio trasero –el caribe-.

Una temporada. Diez episodios. Un detective convertido en inspector de restaurantes en el sur de Florida se ve arrastrado a un mundo de codicia y corrupción cuando un turista encuentra un brazo amputado mientras pescaba. Y sí, hay un mono.

Protagonizada por Vince Vaughn, quien también se desempeña como productor ejecutivo, esta serie es una adaptación de la exitosa novela homónima de Carl Hiaasen, un libro que ha sido un favorito de culto según numerosos aficionados.

Disney +

Los Chávez

Es un nuevo reality show que revela la intimidad de la familia Chávez. En su vida abajo del ring, Julio César Chávez enfrenta desafíos mientras busca mantener unida a su familia dispersa entre Tijuana, Culiacán, Ciudad de México y Los Ángeles. A través de la perspectiva de Julio, se revelan las complejidades de las relaciones familiares, marcadas por la distancia emocional y los resentimientos acumulados por una vida de adicciones. La hija de Julio, Nicole, intenta reunir a la familia mediante un juego en el que propondrán sus deseos y es Myriam, su esposa, quien lo inaugura, desafiando a Julio a enfrentar sus inseguridades.

La serie presenta momentos emotivos y divertidos, mientras Julio lucha por reconciliarse con sus hijos Omar y Junior. La emotiva celebración de la boda de Julio y Myriam, marca un nuevo comienzo lleno de esperanza y nuevos retos.

In Vogue: Los 90s

Esta es la historia definitiva de la industria de la moda en los 90, contada a través de los editores de Vogue Anna Wintour, Edward Enninful, Tonne Goodman, Hamish Bowles y un elenco de primera línea.

Desde Kate Moss, Kim Kardashian y Victoria Beckham hasta Mary J. Blige, "In Vogue" revela la historia desde adentro de la década que hizo famosas a las supermodelos, e íconos del estilo a los magnates de la música. A través de Hollywood, la Gala del Met o el hip-hop, cada uno de los seis episodios se centra en un momento definitorio de los 90. Repleta de los nombres más famosos de la moda y la cultura pop, "In Vogue" es un emocionante viaje a través de los continentes y de diez años que cambiaron a la moda para siempre.