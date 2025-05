Los principales estrenos en plataformas digitales este fin de semana

Por Susana Manzelli

Prime

La mejor hermana

Un drama criminal protagonizado por Jessica Biel y Elizabeth Banks.

La serie tiene 8 episodios y está basada en la novela homónima de la exitosa autora Alafair Burke.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

El asesinato del marido de una famosa periodista la lleva la lleva a reencontrarse con su hermana, una adicta a la que hace mucho que no ve y quien adoptó a su hijo.

Explora lazos familiares rotos, secretos del pasado y un crimen que sacude las bases de una aparente vida perfecta.

Nueve perfectos desconocidos: Temporada 2

Con un elenco encabezado por Nicole Kidman esta serie reúne a 9 personajes que se reúnen para someterse a la terapia psicodélica de Masha, en los Alpes Austriacos.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

La segunda temporada cuenta con dos episodios seguidos de un episodio cada semana.

Netflix

Departamento Q

Miniserie británica de 9 episodios con suspenso, un thriller policial con atmósfera oscura y personajes complejos del género noir.

La trama sigue la historia del inspector jefe Carl Morck, con una personalidad conflictiva y un sarcasmo difícil de sobrellevar en el ámbito laboral. Tras un accidente fatal de uno de sus colegas Carl es relegado a un nuevo departamento: el Departamento Q.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Un espacio particular con personas particulares y casos sin resolver. La serie no solo se centra en los crímenes sino en las relaciones humanas.

La serie está dirigida y escrita por Scott Frank (Gambito de dama, Godless).

Los asesinos del Tylenol

Los crímenes del Tylenol fueron una serie de asesinatos que ocurrieron en Chicago en 1982, donde las víctimas murieron después de consumir cápsulas de Tylenol contaminadas con cianuro.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

El caso desató el pánico en su momento porque las personas no sabían si podían confiar en el medicamento que estaban comprando. El documental muestra la investigación que se llevó adelante para descubrir que había detrás de lo sucedido.

La viuda negra

La película basada en un caso real que conmocionó a España en 2017.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

La policía encontró a Antonio Navarro asesinado con siete puñaladas en el parking de su casa, la investigación revelaría meses más tarde que el autor material del crimen fue Salvador Rodrigo pero la autora intelectual fue la esposa de la víctima.

Corazón delator

Benjamín Vicuña y Julieta Díaz son los protagonistas de esta comedia romántica dirigida y escrita por Marcos Carnevale.

Juan Manuel (Vicuña) un empresario atraviesa una transformación profunda luego de recibir un trasplante de corazón.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Luego de la operación investiga la identidad del donante y llega hasta su viuda Valeria (Julieta Díaz) de quien se enamora. Esta historia es sobre segundas oportunidades, de emociones, secretos y duelo.

La calle del terror: la Reina del baile

La película de terror con estilo de los 90, es la historia terrorífica que se suma al universo sangriento de “La calle del terror del 2021.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Una joven estudiante que vive olvidada por sus compañeros, hasta que un día se vuelve popular tras aparecer en la lista de nominadas a ser la reina del baile, sin embargo, esta situación se suma a la desaparición repentina de las demás candidatas.

F1: la academia

La serie explora las vidas de quince mujeres, de 5 equipos rompiendo barreras, para lograr llegar a la Fórmula 1.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Son 7 episodios donde nos adentraremos en el funcionamiento de esta academia para pilotos femeninas que no tuvo un comienzo fácil.

Fuera de pista 2

Continuación del film “Fuera de pista“ de 2022.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Lisa y Daniel los hermanos protagonistas de la primera entrega, regresan ahora con una nueva carrera de ciclismo y nuevos dilemas personales que intentarán resolver.

HBO/Max

And just like that: Temporada 3

La tira que funciona como la continuidad de “Sex and the city” llega con su nueva temporada.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Carrie, Miranda, y Charlotte marcan el ritmo y los altibajos de la amistad.

Apple TV

La fuente de la juventud

Película dirigida por Guy Ritchie y protagonizada por John Krasinski y Natalie Portman.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Dos hermanos distanciados que se ven obligados a trabajar juntos en una ambiciosa búsqueda del tesoro de mítico de la Fuente de la juventud.

Una trama que combina historia, aventura, y conflictos.