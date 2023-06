Los espectadores mas veteranos lloran la muerte de "Petrocelli"

A los 84 años murió Barry Newman, el actor que en los ahora lejanos 70 interpretaba a Petrocelli, un abogado que apenas concluía un caso se sacaba el traje, agarraba la cuchara y se ponía a construir las paredes de su propia casa.

Según informó The Hollywood Reporter, fue su esposa Angela la que dio la noticia a los medios este fin de semana aunque el intérprete había fallecido el 11 de mayo en un centro hospitalario del estado de Nueva York.

El actor había nacido el 7 de noviembre de 1938 en Boston, donde su padre manejaba un club nocturno. Este resultó una fuente de inspiración para sus estudios musicales: tocaba el saxo y el clarinete, una habilidad que le vendría bien como integrante de la orquesta de la armada de su país.

Además, Newman fue uno de los discípulos del maestro de actores Lee Strasberg. Gracias a esa formación, mucho antes de convertirse en el carismático abogado Anthony J. Petrocelli, construyó su carrera en el teatro dónde debutó en 1957.

En los primeros años sesenta su trabajo en Broadway le permitió dar el salto a la TV ya que en aquellos años muchas de las ficciones de la pantalla chica se grababan en Nueva York y componían sus elencos con actores reconocidos en el teatro. Claro que su primera experiencia en televisión no fue demasiado feliz. Contratado para interpretar a un joven abogado en la serie The Edge of Night , Newman discutió con el director del programa y fue despedido después de tres episodios.

De todos modos, en la década del sesenta el actor pudo compaginar su exitosa labor teatral con participaciones en series como Los defensores, La ciudad desnuda y El súper agente 86.

Así, le llegó la oportunidad de protagonizar su primera película, The Lawyer, en la que curiosamente interpretó por primera vez al abogado Tony Petrocelli. El film tuvo la suficiente repercusión como para conseguir primero una continuación en formato de telefilm y luego derivar en la serie que se transformó en un éxito global a mediados de los años setenta.