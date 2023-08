Leonardo DiCaprio tiene nueva novia y, como las demás, acaba de cumplir 25 años

Además del talento excepcional que tiene para la actuación, Leonardo DiCaprio es conocido por sus frecuentes cambios de pareja y por una característica especial de las mujeres que comparten durante un tiempo su existencia: tienen 25 años o menos.

La nueva novia del protagonista de "El lobo de Wall Street" es Vittoria Ceretti y si los observadores se guían por la tradicional pertenencia de las novias del intérprete al club de los 25, la relación no será muy duradera porque ella ya cumplió la edad problemática.

Vittoria nació el 7 de junio de 1998 en la ciudad lombarda de Brescia, en Italia. A los 14 años se inició en el mundo del modelaje y ya es reconocida en varias pasarelas internacionales. Además, las marcas se pelean por trabajar con ella. Ha modelado para Dolce & Gabbana; Loewe; Givenchy; Versace; Jacquemus y Channel.

No hay datos confiables sobre las circunstancias en las que se conocieron Leonardo DiCaprio y Vittoria Ceretti, pero la primera vez que fueron vistos juntos fue en el Festival de Cannes, a finales de mayo, cuando se estrenó "Killers of the Flower Moon", la película dirigida por Martin Scorsese que protagoniza el actor estadounidense.

Tras un verano paseando y disfrutando por las playas de Cerdeña, y tras un salto a las Islas Baleares con Ibiza y Formentera, el actor de "Shutter Island" ha sido visto en California con Vittoria .

Estaban en Santa Barbara y en las instantáneas que le tomaron los fotógrafos que siguen al actor a sol y sombra se lo puede ver a él una camiseta blanca, unos pantalones cortos marrones y zapatillas grises. Vittoria, por su parte, llevaba una camiseta corta y unos pantalones cortos negros a juego y unas zapatillas grises, al igual que el intérprete.

Mientras ella tomaba un helado DiCaprio renovaba fuerzas con un café con leche . La última relación que se le conoce a Vittoria Ceretti fue con el DJ Matteo Miller, con quien se casó, pero ambos se divorciaron el pasado 12 de junio.