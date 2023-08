James Cameron no le perdona a DiCaprio que haya actuado como un "punk malcriado"

FOTO: "Esto no es para mí, hermano" dijo DiCaprio y faltó a la entrega de los Oscar.

El 23 de marzo de 1998, Leonardo DiCaprio no asistió a la 70.ª edición de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood en la que Titanic arrasó con 11 estatuillas.

James Cameron, el director de uno de los films más taquilleros de la historia, todavía no le ha perdonado al protagonista que rechazara la invitación.

“Fue un destrato lo que hizo, no tanto hacia la película sino a toda la gente a la que sí le importaba y que dieron todo en ese rodaje”, expresó en diálogo con revista Rolling Stone.

“No fue a la entrega y quedó como un punk malcriado, me mandó un mensaje un día antes y me dijo: ‘No es algo que vaya conmigo, hermano’”, recordó el cineasta.

En ese momento, en tanto, los representantes del actor habían asegurado que su ausencia se debía a que no quería “opacarles el momento a Cameron, Kate Winslet y Gloria Stuart”. Si bien nunca se supo verdaderamente por qué no asistió a la ceremonia, al director del film que lo lanzó a la fama no le agradó en absoluto su actitud.

Aunque la sociedad Cameron - DiCaprio les reportó pingues ganancias a ambos es evidente que la relación entre ambos tuvo sus inconvenientes desde el principio.

En la etapa del casting DiCaprio se había convencido de que él debía ser contratado sin pasar por las inclemencias del casting.

No quería, inclusive, leer las líneas del diálogo con Kate Winslet que constituyen el corazón del relato. Sin embargo, lo hizo y así lo recuerda el director del film

“Arrancó y fue como si cada gramo de todo su ser impusiera un sentido negativo al momento, hasta que dije, ‘Acción’. Entonces se convirtió en Jack” (el protagonista de la película ) Kate se iluminó y representaron la escena. Se habían abierto nubes oscuras, y un rayo de sol bajó e iluminó a Jack. Yo dije: ‘Muy bien. Es él el elegido“.