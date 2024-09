La estrella azul, conmovedora película que une a España con Santiago del Estero

Por Francisco Vidal. Entrevista de Celeste Benecchi.

Un viaje transformador es el eje que une a España con Santiago del Estero en "La estrella azul", una película que llega a los cines de Córdoba y que se coprodujo entre el país ibérico y Argentina con Cuti Carabajal como uno de sus protagonistas.

El film escrito y dirigido por Javier Macipe está inspirado en la historia real de Mauricio Aznar, un rockero español que en los ''90 abandonó Zaragoza para tener un viaje introspectivo a Latinoamérica inspirado por Atahualpa Yupanqui.

Un fugaz paso por Cosquín lo llevará a Santiago del Estero, donde conocerá al "padre de la chacarera", Carlos Carabajal (Cuti), quien lo acogerá como un humilde maestro.

"Cuando el director me dijo quiero que hagas de tu hermano no esperaba esa propuesta. No era fácil hacer de Carlos, él era simple pero era único", describió Cuti Carabajal en diálogo con Cadena 3.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Sin embargo, destacó que pudo "salir adelante" con su naturalidad, lo que le valió una postulación para los premios Goya como artista revelación.

"La estrella azul" es una película muy musical que combina varios géneros: por un lado una road movie de profunda transformación para su protagonista, con la virtud de mostrarnos las creencias y tradiciones santiagueñas bajo los ojos de un extranjero.

Bajo la fotografía de paisajes muy nuestros, el viaje de descubrimiento se torna por momentos tierno o divertido, pero también doloroso.

Además de una pizca de realismo mágico y algunos recursos que sacan a la película del molde, lo que vale destacar también son las actuaciones. Además de Cuti, brillan con naturalidad otros miembros de la familia Carabajal como Demi, Mariela y hasta un cameo de Peteco.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"La estrella azul" es una película conmovedora que explora tradiciones, nos muestra cómo la música nos conecta con los sentimientos sin tener que hacerlo demasiado acaramelado a todo y sobre todo un gran homenaje.

El film se puede ver en Cine Arte Córdoba (27 de Abril 275), Cine Teatro Rivadavia de Unquillo y Cinemacenter de Paseo Rivera Indarte.

También se podrá ver en espacios Incaa de Villa María y Río Cuarto.