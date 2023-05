La película "Indiana Jones y el dial del destino" fue presentada en el Festival de Cannes 2023, con la presencia de Harrison Ford, el actor icónico de esta saga.

Tras la proyección, el actor de 80 años subió al escenario y recibió una ovación de seis minutos. Pero además se sorprendió cuando le entregaron la Palma de Oro Honorífica por su carrera, provocándole una profunda emoción.

"Fue indescriptible. Es extraordinario; tu vida pasa por delante, el calor de este lugar, el sentido de la comunidad, la bienvenida es inimaginable y me hace sentir bien", declaró el actor en una conferencia de prensa.

"Me encanta trabajar, me encanta este personaje, me encanta lo que me ha traído en esta vida", reflexionó el actor, sobre su personaje más memorable. También destacó que "hay mucha gente con talento sin trabajar, los actores pueden ser muy infelices si no pueden trabajar".

Además de la emoción, Ford también le puso un poco de humor "¿Cómo te mantienes en forma?", le preguntaron en la rueda de prensa de Cannes, y él respondió: "He sido bendecido con este cuerpo, gracias por darte cuenta".

