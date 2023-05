Al Pacino se agrandó y dice que Harrison Ford le debe la carrera

Al Pacino asegura que Harrison Ford le debe la carrera porque le cedió gentilmente el papel que lo catapultó a la fama. Había hablado del tema hace algún tiempo pero nunca con tanta claridad como ahora.

"Bueno, rechacé 'Star Wars'. Cuando llegué por primera vez, era el chico nuevo en la oficina... ya sabes lo que sucede cuando te vuelves famoso por primera vez. Es como, 'Dáselo a Al'. Me darían a la reina Isabel para interpretarla. Estaba en El Padrino. No les importaba si era adecuado o no para el papel, si podía actuar o no”.

Y agregó. "Me dieron un guión llamado 'Star Wars'. Me ofrecieron tantísimo dinero... pero no lo entiendí. Lo leí. Así que dije que no podía hacerlo. Le di una carrera a Harrison Ford".

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Nadie tiene demasiado claro si Pacino habla en serio o tiene un raro sentido del humor porque en entrevistas anteriores aseguró que rechazó el papel de John McClane en 'Duro de matar', haciendo la misma broma de que le regaló la carrera a Bruce Willis.

Además de reírse de la oportunidad que le brindó en bandera a Harrison Ford también contó detalles exclusivos de la filmación de "El padrino" y aunque sea difícil creerlo, afirmó que estuvieron por echarlo hasta que le revelaron la verdadera intención del guión y pudo ponerse a tono con los deseos del estudio y el director.

¿Qué fue lo que finalmente lo mantuvo en la película? “La escena de Solozzo, donde Michael le dispara al policía. Coppola insistió en eso porque pensó que Paramount estaba a punto de despedirme”, dijo Pacino. “Hago la escena, les gustó y me retuvieron porque le disparé a alguien”, aseguró.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

El tiro lo salvó pero otro casi lo hace perder una mano. Ocurrió durante el rodaje de Caracortada. “Un día, estábamos filmando una escena de disparos y peleas. Hago unos 30 disparos, me golpean, el arma cae y se supone que debo estar herido. Voy a recogerla y pongo la mano en el cañón. Se me pegó la mano y tuve que ir al hospital. Llegué cubierto de sangre y la enfermera pensó que era un delincuente. Estuve fuera del rodaje dos semanas”