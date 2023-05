La confesión de Alejandro Sanz alertó sobre el perfil sombrío de ricos y famosos

"Estos días he recibido muchos cariño por diferentes vías y Las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho", escribió en su cuentas de Twitter e Instagram Alejandro Sanz.

Es el segundo mensaje que calmó a los seguidores del cantante español después de aquel tuit anterior en el que confesaba "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado".

Esa revelación ha servido para que todo el mundo se pusiera a hablar de la depresión y de lo difícil que a menudo resulta diagnosticarla y combatirla, sobre todo cuando se trata de gente que, en apariencias, tiene todo lo que hace falta para ser feliz.

La autora de la serie Harry Potter, siempre ha sido abierta hablando del problema de las enfermedades mentales. J. K. Rowling confesó haber sufrido una profunda depresión justo antes de escribir sus famosos libros.

La escritora señaló que “nunca he estado avergonzada de haber estado deprimida. Nunca”. Lo dijo durante una entrevista a la revista de estudiantes de periodismo de la Universidad de Edimburgo.

Y agregó que “¿De qué me tendría que avergonzar? Superé una etapa muy dura y estoy bastante orgullosa de haberlo conseguido”.

La actriz y cantante estadounidense Gwyneth Kate Paltrow (Los Ángeles, 1972) también experimentó una depresión postparto con la llegada de su segundo hijo Moses, fruto de su matrimonio con el cantante Chris Martin.

Gwyneth confesó que al principio no sentía ningún tipo de cariño maternal por su hijo, y que eso le llevó a pensar que era una mala madre y una mala persona.

El cantante Justin Bieber hace unos años, dio visibilidad a la depresión que lo ha abrumado durante hace años y que le obligaba suspender su carrera.

Luego de cancelar varios conciertos Justin Bieber estuvo en tela de juicio por parte de sus admiradores/as y surgieron las dudas de años anteriores referidas a su Salud Mental.

El canadiense pidió empatía a sus seguidores, señalando que “Espero que entiendan. Usaré este tiempo para descansar y relajarme y volver al cien por ciento para poder hacer aquello para lo que nací”.

“Pedir ayuda no significa que seas débil, solo significa que te preocupas por ti mismo y por los que te rodean y que quieres ser una persona sana. Muchas personas luchan contra la depresión y la ven como si fuera una debilidad”, se sinceraba.