Inquietante tráiler de Oppenheimer, la película de Nolan sobre la bomba atómica

Se conocieron más imágenes de Cillian Murphy como el creador de la bomba atómica en el nuevo tráiler de "Oppenheimer", la próxima película del aclamado Christopher Nolan.

El adelanto también muestra la tensión de Robert Oppenheimer con Matt Damon como el general Leslie Groves Jr., director del Proyecto Manhattan. Robert Downey, Jr. se pone en la piel de Lewis Strauss, comisionado fundador de la Comisión de Energía Atómica de EE. UU. Además, Emily Blunt interpreta a la esposa del personaje de Murphy la bióloga y botánica Katherine "Kitty" Oppenheimer.

El adelanto muestra las idas y vueltas de una decisión que terminaría con la Segunda Guerra Mundial y de consecuencias no imaginadas. Además, el avance muestra un cameo del científico Albert Einstein, interpretado por Tom Conti.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Florence Pugh, en tanto, interpreta a la psiquiatra Jean Tatlock, Benny Safdie interpreta al físico teórico Edward Teller, Michael Angarano interpreta a Robert Serber y Josh Hartnett interpreta al pionero científico nuclear estadounidense Ernest Lawrence.

Oppenheimer también está protagonizada por el ganador del Oscar Rami Malek y reúne a Nolan con el actor, escritor y cineasta ocho veces nominado al Oscar Kenneth Branagh.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La película está basada en el libro Prometeo Americano: El Triunfo Y Tragedia De J. Robert Oppenheimer, ganador del Premio Pulitzer, de Kai Bird y el difunto Martin J. Sherwin.

Las películas de Nolan, incluidas Tenet, Dunkerke, Interstellar, El Origen y la trilogía El Caballero De La Noche, han ganado más de $5 mil millones en la taquilla mundial y han recibido 11 premios Oscar y 36 nominaciones, incluidas dos nominaciones a Mejor Película.

Cillian Murphy habló sobre el film que estrena el 21 de julio de este año y remarcó que fue "una gran responsabilidad".

"Era complicado, contradictorio y muy icónico. Pero sabes que estás con uno de los grandes directores de todos los tiempos. Me sentí confiado al hablar con Chris. Ha tenido un profundo impacto en mi vida, creativa y profesionalmente. Me ha ofrecido papeles muy interesantes y los he encontrado realmente desafiantes. Y me encanta estar en sus sets. Cualquier actor querría estar en un set de Chris", expresó a The Associated Press.

“Creo que la gente estará muy sorprendida y asombrada por lo que hace. Todo lo que diga parecerá un poco tonto en comparación con ver esto en un cine IMAX“, cerró.