Afirman que el éxito de "Yellowstone" es culpable del divorcio de Kevin Costner

Hace sólo unos días que Christine Baumgartne formalizó en tribunales la presentación del pedido formal de divorcio de Kevin Costner después de 18 años de matrimonio durante el que nacieron los tres hijos de la pareja.

Según le comentaron a la revista People, el actor de 68 años, sabía que Christine, de 49, era infeliz, pero a pesar de esto su solicitud de divorcio fue una sorpresa desagradable.

“Christine quería que pasaran más tiempo en familia en la casa que tienen en Santa Bárbara, pero durante los rodajes Kevin no estaba mucho. Su ausencia fue muy dura para ella”, expresó la fuente. “Él está obsesionado desde el año pasado con las grabaciones de Horizon, y a ella eso no le gustaba. No quería que se embarque en otro proyecto”.

Otra fuente relacionada a Hollywood le dijo a la revista que para el actor “a veces, su carrera ha tenido prioridad sobre su vida hogareña”. “Kevin no ha estado mucho en su casa debido al trabajo, la popularidad de Yellowstone y el tiempo que le demandan sus otros proyectos. En los últimos años fue muy solicitado”, explicó esta persona.

En realidad, el relato edulcorado acerca de los proyectos que mantienen al protagonista de "El guardaespaldas" fuera de casa no incluyen la decena de relaciones paralelas que, al menos en el pasado, entabló con distintas actrices mientras rodaba y seguía casado.