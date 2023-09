Gerardo Romano cruzó a Pablo Alarcón : "Nunca habló y ahora es muy tendencioso"

Gerardo Romano, cercano ideológicamente al oficialismo peronista, creyó conveniente darle contexto a la inmensa repercusión que tuvo la decisión de Pablo Alarcón de hacer teatro a la gorra para protestar por la situación económica y en contra del gobierno.

"Hay un mensaje político. Si dice que va a comer a la casa de Patricia Bullrich y le pone la mesa y le saca el plato... bueno. No lo vi nunca hacer una declaración política y ahora lo vi muy tendencioso", sostuvo el actor de "El Marginal".

Se refería a la cercanía de Alarcón a la candidata a presidente del PRO, a quién respaldó públicamente al sostener que "tengo esperanzas de alguien que conozco, es una persona honesta y tranquila".

También reveló que su confianza se basaba en la sencillez de la candidata.

"La conozco personalmente. He ido a comer a su casa. Tiene un departamento normal, le he tocado el timbre, salió el marido y me dice 'Patricia está cocinando'. Sirvió la comida, levantó los platos...Votemos a la honestidad, con eso se arregla el país".

Alarcón , a quien primero muchos creyeron en la indigencia, aclaró que él tiene su casa, que sus hijas son profesionales y que, en realidad lo que necesita es manifestarse, además de el dinero para la diaria porque su jubilación es de 70 mil pesos y la boleta que le llegó del gas supera los 17 mil pesos.

Como sea en sucesivas entrevistas advirtió que lo suyo es mucho más fruto de la protesta que de la necesidad.

"Voy a hacer una función frente a la casa de Gobierno para los políticos que hoy nos gobiernan, otra en Plaza Congreso y en la Plaza Libertad", avisó.

Más allá del planteo político e ideológico, Romano aceptó que hay una necesidad artística que puede guiar los pasos de Alarcón.

"Los actores somos actores porque tenemos la necesidad de ser mirados, de ser construidos por la mirada del otro. Entonces entiendo que a los 76 años tenga la necesidad, que le gustaría más estar en un teatro".