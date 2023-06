Estrenó "Elementos", la apuesta ganadora de Disney y Pixar

Aseguran quienes concurrieron a la función estreno que "Elementos" tiene todos los ingredientes necesarios para convertirse en un éxito artístico y de taquilla.

La reseña dice que "los cuatro elementos (fuego, agua, tierra y aire) viven en armonía en Ciudad Elemento, un mundo fascinante y hogar de diversos personajes".

La ciudad, sin embargo, tiene una regla clara para mantener el orden y el equilibrio: los distintos elementos no pueden mezclarse.

Ember, una joven del elemento fuego, pondrá a prueba esta regla. Y es que forja una amistad con Wade, del elemento agua.

Peter Sohn, director de la película, compartió con distintos medios su experiencia de trabajar en “Elementos”.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

En una entrevista, junto a la productora Denise Ream, reveló algunos detalles de esta producción y cómo fue llevarla a la pantalla grande.

"Muchas de las películas que amaba cuando era niño eran aquellas que podían comunicarse visualmente con mis padres. Mis padres no hablaban inglés, yo sí, pero a través del medio visual. Había una universalidad que surgía de eso y la antropomorfización de algo así. Siento que no tiene que ser tan específico para que te sientas identificado. Lo que me encanta es que puede ser una puerta de entrada para que todos se conecten".

Periodistas del portal Bolavip de Argentina le hicieron notar al realizador norteamericano de ascendencia coreana, que en Argentina su película se estrenaba justo para el fin de semana que incluye como fecha especial el Día del Padre.

"Es un gran momento para crear ese tipo de recuerdos. Lo que más disfruto con mi hija es tratar de encontrar experiencias en las que tengamos grandes recuerdos para siempre, y esta película definitivamente tiene mucha diversión, muchas emociones y muchas ideas, muchas ideas creativas para hablar. Así que espero que tanto una hija como un padre puedan crear recuerdos de ese tipo de experiencia cinematográfica".