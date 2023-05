El nuevo policial de Szifron, una bomba de Marvel y más: los 3 estrenos de cine

Varios estrenos renuevan este jueves la cartelera en los cines argentinos. Uno de los más esperados tiene que ver con Damián Szifron, director de Relatos Salvajes y Los Simuladores, quien debuta en Hollywood con un film policial.

Por otra parte, los amantes de los superhéroes seguramente no se perderán la nueva de Marvel. También llega un documental y reestrena un aclamado film en el Cinceclub Municipal de Córdoba.

Misántropo

El creador de la mítica serie Los Simuladores y director de la película Relatos salvajes, nominada al Premio Oscar, ganadora del Premio Bafta y hasta la fecha, el film nacional más exitoso de la historia, Damián Szifron, es también autor del guion junto al británico Jonathan Wakeham. Shailene Woodley (Big Little Lies, Bajo la misma estrella, Divergente) protagoniza este implacable thriller junto a Ben Mendelsohn (Rogue One: una historia de Star Wars, Ready Player One, Robin Hood).

Baltimore, la noche de año nuevo. Un feroz ataque producido por un único hombre deja un saldo de 29 muertos y ni una sola pista. Eleanor Falco (Shailene Woodley), una retraída pero talentosa mujer policía de bajo rango, es reclutada por el Agente Especial del FBI Geoffrey Lammark (Ben Mendelsohn) para integrar el equipo a cargo de la identificación y captura del asesino en masa.

Guardianes de la Galaxia Vol. 3

La querida banda de Guardianes se instala en Knowhere. Pero sus vidas no tardan en verse alteradas por los ecos del turbulento pasado de Rocket. Peter Quill, aún conmocionado por la pérdida de Gamora, debe reunir a su equipo en una peligrosa misión para salvar la vida de Rocket, una misión que, si no se completa con éxito, podría muy posiblemente conducir al final de los Guardianes tal y como los conocemos.

Vera

Vera vive a la sombra de su famoso padre. Cansada de su vida y de sus relaciones superficiales, se adentra en la alta sociedad romana. Cuando en los suburbios hiere a un niño de ocho años en un accidente automovilístico, ella forma una relación intensa con él y con su padre. Pero pronto descubre que también en ese mundo ella es sólo un instrumento para los demás.

Cineclub Municipal Hugo del Carril (Córdoba)

Responsabilidad empresarial

(Responsabilidad empresarial, Argentina, 2020, DCP, 68’, ATP)

Documental dirigido por Jonathan Perel.

Los recientes procesos judiciales relacionados con la dictadura argentina se han centrado básicamente en los perpetradores directos: militares, policías y fuerzas de seguridad. En su nueva película, el director de El predio y 17 monumentos plantea la necesidad de echar la vista atrás en términos de responsabilidad y no de complicidad. Para profundizar en esa cuestión, Jonathan Perel basa su film en un libro del que existen muy pocas copias impresas. Se trata de Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, el primer informe realizado por el Estado argentino que documenta 25 casos de participación empresarial en la represión ejercida durante la dictadura. El cineasta pone el foco en esas empresas para denunciar su papel durante la dictadura facilitando activos e información a los militares a cambio de beneficios.

Tár

(Tár, EE.UU., 2022, DCP, 158’, AM13)

Dirección: Todd Field. Con Cate Blanchett, Nina Hoss.

La mundialmente famosa Lydia Tár está a solo unos días de afrontar el mayor reto de su carrera profesional: grabar la sinfonía que la llevará a las alturas de su ya formidable carrera. Pero su vida personal y sus decisiones van a ir interfiriendo en su carrera musical con consecuencias imprevisibles.