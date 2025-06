Cómo es "Las mil muertes de Nora Dalmasso", el documental que llegó a Netflix

Por Francisco Vidal

Es muy difícil narrar una historia que ya fue contada muchísimas veces, con cientos de aristas y versiones que poco a poco la fueron deformando.

"Las mil muertes de Nora Dalmasso", el nuevo documental de Netflix dirigido por el inglés Jamie Crawford, elige hacerlo en tres episodios de entre 40 minutos y una hora con un enfoque sobre el femicidio de la mujer de 51 años en el barrio Villa Golf de Río Cuarto en noviembre de 2006 que busca ser más universal y humano.

El eje aquí son los testimonios. No se centra en hacer una minuciosa reconstrucción llena de artificios y efectos, sino en recuperar a través del recuerdo oral. Esto no quiere decir que no haya muy buenas imágenes de archivo o armoniosas tomas de dron de la ciudad del sur cordobés, pero Crawford prefiere que un puñado de protagonistas del caso -no exagera en cantidad- narren en primera persona cómo lo vivieron emocionalmente: desde periodistas locales y porteños, funcionarios de la Justicia o el orden público y hasta amigos, pero principalmente la familia chica de Dalmasso.

Con ritmo vibrante (que hace muy difícil no verla de una sola sentada), la producción cuenta desde la detención del pintor Zárate hasta las imputaciones al hijo y finalmente al exmarido (que terminó con su absolución en un juicio) e incluso propone reflexiones de los protagonistas sobre los últimos hallazgos de un caso prescripto por el paso del tiempo. Pero es un documental que se enfoca sobre todo en las consecuencias mediáticas y personales que en los detalles judiciales.

Uno de los ejes más resonantes tiene que ver con el rol de la prensa: las "noticias" inventadas por la mera sed de generar contenido minuto a minuto, de la mano de una mirada machista y castigadora en relación a lo que podía correrse -aunque falsamente- de lo aceptable.

Hay algo claro: lo que más va a atraer de "Las mil muertes de Nora Dalmasso" son las potentes narraciones en primera persona de sus hijos, Facundo y Valentina; y del viudo, Marcelo Macarrón.

Inéditas y, en algunos casos, con un tono casi de viaje íntimo junto a los narradores, las entrevistas exploran en profundidad las huellas que dejaron la muerte, las acusaciones y el aislamiento. Al mismo tiempo, intentan reidentificar y humanizar a Nora Dalmasso, más allá del caso. La lupa está puesta en el terremoto, pero también en sus múltiples réplicas.