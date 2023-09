Cómo es "El Vasco", film que hizo "nevar" en un pueblo cordobés y llegó al cine

Fran Vidal

Una misteriosa "nevada" en septiembre revolucionó el año pasado la localidad cordobesa de Morrison. Los vecinos se enteraron al poco tiempo que la magia del cine había hecho que una de las cuadras aparezca con un manto blanco por el rodaje de "El Vasco" una coproducción de Argentina con el País Vasco que llegó a los cines este jueves.

La historia es la de un joven (Joseba Usabiaga) que, cansado de su vida en el país europeo, decide tomar la oportunidad que le ofrece un tío segundo (Eduardo Blanco) de ir a trabajar a su empresa en un pueblito de Argentina al que su tía abuela emigró de joven.

El problema es que cuando llega se da cuenta que no hay tal empresa y que los habitantes de la localidad, casi todos descendientes de vascos, lo toman como una especie de Dios. Por unos días deberá adaptarse a esa nueva familia, donde la anciana vasca misteriosamente recupera el habla después de 10 años.

Laura Oliva e Inés Efrón protagonizan "El Vasco".

Inés Efrón interpreta a la cuidadora de la mujer, una chica sencilla y cariñosa, mientras que Laura Oliva a una de sus hijas, que con dureza trata de que le haga caso. En diálogo con Cadena 3, destacaron que fue un desafío trabajar en conjunto con gente de una cultura tan diferente en el film dirigido por el vasco Jabi Elortegui y en el que también participa Itziar Ituño ("La casa de papel").

"Fue conocernos, tenemos culturas muy distintas y hubo que encontrar un lenguaje e idioma común. Incluso los tonos de actuación eran diferentes, pero conviven muy bien en la película", valoró Efrón, mientras que Oliva resaltó que el propio largometraje trata de ese choque de culturas, lo que facilitó las cosas.

Inés destacó que el director vio su rol en "Amorosa soledad" y pensó en ella para el personaje, al que incluso bautizó con su mismo nombre. "No tuve que buscar demasiado lejos, es un personaje muy dulce y está cerca de mí esa forma de ternura", apuntó.

Por su parte, Oliva remarcó la identificación que puede generar su personaje: "Se hace cargo de un rol ingrato, que es el de cuidar y poner límites en momentos en que los hijos se vuelven como padres".

Filmar en el interior

Además de los paisajes inolvidables del País Vasco, en el film se aprecian los lugares pintorescos y la esencia de los pueblos que tiene el interior argentino, con las tomas en el sur cordobés y en Mendoza.

"En Morrison fue una revolución muy grande y para nosotros todo lo contrario, uno se empapa de ese clima y baja la frecuencia, fue sentir esa calma", valoró Oliva.

Una comedia dramática de costumbres

Con un humor desfachatado y sencillo, la película explora temáticas como las expectativas y los recuerdos del pasado, a través de un relato que combina la comedia con el drama nostálgico.

"Me considero actriz en general. Yo hice mucha comedia, la gente me identifica con eso. Hasta he tenido crisis por necesitar otro tipo de material. Por eso elijo según el proyecto en sí. Lo atractivo de El Vasco es que es una comedia dramática", destacó Oliva.

En tanto, Efrón coincidió en que le interesa que un proyecto tenga "capas" y sea "complejo como la vida misma". "No me gusta cuando es sólo comedia o sólo drama", cerró.

La película es una producción internacional de las productoras argentinas Prisma Cine -Córdoba- y Oeste Films con Pausoka, del País Vasco.