El último éxito de Pixar ya se puede ver por streaming

Ambientada en Ciudad Elementos, en donde conviven residentes de fuego, agua, tierra y aire, el último largometraje de Disney y Pixar, "Elementos", ya llegó a la plataforma Disney+ tras su paso por los cines.

La historia presenta a Ember, cuya amistad con un joven divertido y sentimental llamado Wade le hace cuestionarse sus convicciones sobre el mundo en el que viven.

No es novedad que las historias de Disney y Pixar llevan la impronta de sus creadores, y Elementos no es la excepción. Creado y dirigido por Peter Sohn, el film está fuertemente marcado por las vivencias personales y familiares de su realizador, quien creció en Nueva York en el seno de una familia de inmigrantes coreanos.

Al mismo tiempo, el documental "La historia de Elementos" también se puede ver desde en la plataforma e invita a la audiencia a dar un paseo por lo que sirvió de inspiración para Sohn en la película.

Padres chapados a la antigua

En la película, Ember y Wade son personajes de diferentes elementos que tienen vidas distintas, marcadas por el mandato cultural de que los elementos no se deben mezclar. A lo largo de la historia, Wade lleva a Ember a poner en tela de juicio sus convicciones en relación al mundo en el que viven y a la persona que ella quiere ser.

Al momento de empezar a desarrollar la historia, Sohn imaginó esta amistad inesperada entre los protagonistas y supo que traería consigo momentos incómodos, bromas y divertidos traspiés. Rápidamente, la conectó con sus propias vivencias. “Comencé a introducir elementos de mi relación con mi esposa. Yo soy coreano y ella estadounidense, mitad italiana. Al principio no les conté a mis padres de la relación porque ellos, que son un poco chapados a la antigua, querían que me casara con una coreana. Lo que me dijo mi abuela antes de morir fue, literalmente: ´Cásate con una coreana’”, cuenta Sohn. En la película, el padre de Ember tiene las mismas reservas iniciales respecto del vínculo de su hija con un joven de agua.

La experiencia migratoria al centro

La historia personal de Sohn también marcó el relato en otro aspecto clave: la experiencia migratoria de sus padres. Al igual que Ember, cuyos padres llegaron a Ciudad Elementos desde la Tierra de Fuego, Sohn creció en Nueva York luego de que sus padres emigraran de Corea hacia allí.

“Se trata de entender a nuestros padres como personas. De esa comprensión proviene la apreciación de los sacrificios que hicieron por sus hijos. Mis padres emigraron de Corea a comienzos de los setenta, y yo nací aquí y fui criado dentro de la tradición coreana, con el idioma y la cultura coreanos, en la muy estadounidense ciudad de Nueva York. Eso condujo a ciertos choques culturales entre la primera y la segunda generación. Yo no valoré todas las vicisitudes que ellos deben haber atravesado”, reflexiona Sohn, quien creció en el entorno de la tienda de comestibles que tenía su padre en el Bronx.

En Elementos, el padre de Ember también es el dedicado dueño de una tienda y confía en que el destino de su hija es, algún día, hacerse cargo del negocio familiar. A lo largo de la historia, sin embargo, Ember irá poniendo esa certeza en duda. “Ella transita un camino para poder entender su propia identidad y, junto con eso, el significado de lo que sus padres le dieron”, señala el realizador, al tiempo que destaca el papel que tiene Wade en la vida de Ember en ese sentido, inspirándola a mirarse más de cerca y conectar con sus pasiones ocultas.

Esta noción también tiene su origen en las vivencias del realizador. “Dedicarse a algo artístico era un poco difícil en mi familia. Se daba por sentado que sería médico o abogado, o un hombre de negocios, y a mí no me interesaba ninguna de esas carreras. Quería hacer algo artístico y mis padres no entendían ese mundo o cómo podría uno ganarse la vida haciendo eso”, relata.

El documental también ahonda en la historia de cómo fue que Sohn eligió seguir la carrera de animación en lugar de continuar con el negocio familiar.