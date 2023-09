Siguen estancadas las negociaciones entre guionistas,actores y productores

FOTO: Las consecuencias del paro son tremendas, pero los productores no aflojan.

Aunque desde el inicio en mayo del paro de guionistas de Hollywood se supo que las negociaciones con las productoras serían complicadas, pocos pensaron que el tiempo podía consumirse sin un acuerdo mínimo.

La última vez que los miembros del Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA, por sus siglas en inglés) fueron a la huelga fue en julio de 1980.

En ese entonces, parte de la disputa entre los integrantes del sindicato y los gigantes del entretenimiento se centraba en las ganancias de la venta de programas y películas hechas para televisión por cable y cintas de video, según informó The New York Times en ese momento.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Recién el 11 de agosto, más de cien días después del comienzo de la huelga, la AMPTP -integrada por más de 300 productoras, incluyendo Amazon, Disney y Netflix- llamó a los representantes de los guionistas para retomar el diálogo

El portal especializado Deadline dio algunas cifras como para que la gente sepa qué está en juego en la huelga.

Sostuvo al respecto que el promedio entre los siete más importantes (Disney, Netflix, Warner, Universal, Paramount, Sony, Amazon y Apple) es de 0,18 por ciento; es decir, por cada dólar que ingresa, 18 centavos irían a los trabajadores. Para Disney, por ejemplo, calculan 82 mil millones de ingresos, de los cuales sólo 72 millones se destinarían a los sueldos de escritores (0,088 por ciento del total), y en el caso de Netflix son casi 32 mil millones y 65 millones para salarios (0,206 por ciento).

El CEO de Disney, Bob Iger, gana unos 25 millones de dólares al año, pero durante una entrevista con el portal All Your Screens afirmó sentirse “personalmente ofendido” por la negativa de los huelguistas y consideró que sus peticiones son “demasiado costosas para una industria que todavía no soluciona los problemas derivados de la pandemia”.

Para complicar aún más un panorama oscuro, más del 80 por ciento de los trabajadores del área de Efectos Visuales votaron por sindicalizarse.

En tanto el cofundador de Netflix, Ted Sarandos opinó que dar el brazo a torcer sentaría un mal precedente para las industrias audiovisuales del resto del mundo, en especial en aquéllas donde la su compañía pisa fuerte. Tal es el caso de Gran Bretaña, India y Corea del Sur, donde los sindicatos comenzaron a organizarse para negociar los términos de los contratos del año que viene.