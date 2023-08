Charlize Theron tuvo que aumentar 18 kilos para "Tully " y le costó bajarlos

Charlize Theron sostuvo que no volverá a aceptar papeles que le obliguen a engordar varios kilos porque después bajarlos cuesta un Perú.

"Nunca volveré a hacer una película y decir: 'Sí, ganaré 18 kilos'. No volveré a hacerlo porque después no podés perderlos", dijo Theron. “Cuando tenía 27 años hice "Monster". Bajé 15 kilos, como de la noche a la mañana. Me salté tres comidas y volví a mi peso normal. Fue fácil”.

Sin embargo, para la película de Diablo Cody de 2018, "Tully", le tomó un año volver a su peso normal. En un momento, Theron dijo que incluso llamó a un médico para averiguar por qué no podía deshacerse del exceso de peso y le dijo:

"Creo que me estoy muriendo, porque no puedo perder este peso". Theron recordó: “El médico me dijo: 'Tenés más de 40 años. Calmate. Tu metabolismo ya no es el que era'. Nadie quiere oír eso".

El año pasado, Theron dijo a Harper's Bazaar que está poniendo un nuevo énfasis en ser productora, al margen de la actuación, después de décadas en la pantalla.

“Antes querías tener algo de esta fama para poder hacer lo que realmente quería hacer”, dijo. “Pero ahora es como si propongo cosas todo el día y la gente dice: 'No, gracias'. Yo digo: 'Supongo que eso ya no es dinero en el banco'. Y eso es bueno. Es bueno que estés haciendo cosas basándose en lo buenas que son en comparación con esta idea de, 'Oh, vos eres esto y queremos hacer negocios con aquello'”.

Respecto a las exigencias que productores y directores le plantearon en sus comienzos para "Monster" hay que señalar que por esa película Charlize Theron ganó un premio Oscar.