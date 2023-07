Britney Spears tocó a un ídolo de la NBA y casi le rompen la cara

Britney Spears vivió esta semana uno de las peores situaciones de su vida. En medio de un confuso hecho, la cantante fue golpeada por uno de los guardias de seguridad del jugador de la NBA, Victor Wembanyama.

"Britney Spears fue supuestamente agredida el miércoles por la noche en Las Vegas, después de que un miembro de la seguridad del fenómeno de la NBA Victor Wembanyama le diera un revés en la cara, y ella ha presentado una denuncia policial", contaron desde TMZ, cuando aún no estaba confirmada la noticia por la propia protagonista.

Fuentes policiales le informaron a TMZ, que el hombre que aparece en el informe policial como el que abofeteó a Britney Spears es Damian Smith, el Director de Seguridad del Equipo de los Spurs.

Además, según pudo averiguar el medio de comunicación, el hecho no está siendo manejado como un asunto criminal porque los policías determinaron que el hombre no estaba tratando de lastimar a Britney Spears, sino más bien defender a Victor Wembanyama.

"Las experiencias traumáticas no son nuevas para mí y tuve una gran cuota de ellas. No estaba preparada para lo que me pasó anoche. Reconocí a un atleta en el lobby de mi hotel y estaba dirigiéndome a cenar ", comenzó escribiendo Britney Spears.

Y continuó: "Más tarde, fui a un restaurante de otro hotel y lo vi nuevamente. Decidí acercarme a él y felicitarlo por sus éxitos y como había mucho ruido decidí tocarle el hombro para llamar su atención".

"En su declaración él dijo que yo lo agarré desde atrás pero yo solamente le toqué el hombro. Su seguridad entonces me golpeó la cara y casi me noquea, tanto, que se me salieron los anteojos", explicó la cantante. Y agregó: "A mí me rodea la gente todo el tiempo. De hecho, ayer me rodeó un grupo de por lo menos 20 fans y mi equipo de seguridad no golpeó a ninguno de ellos".

Luego, indicó: "Esta historia es muy vergonzosa de compartir con el mundo pero ya es de conocimiento público. Sin embargo creo que es importante compartir esta historia para instar a las personas públicas de marcar un ejemplo y tratar a la gente con respeto".