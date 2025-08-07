Así es "Otro viernes de locos", un logrado homenaje nostálgico de Disney

Por Francisco Vidal

Opinión: buena

"Un viernes de locos" fue un éxito de Disney en 2003: una remake de un film de los '70, en donde Tess, una terapeuta estructurada (Jamie Lee Curtis), y su hija rebelde Anna (Lindsay Lohan) intercambiaban de cuerpos por un día.

La maldición caía luego de una discusión y tras abrir una galleta de la fortuna. 22 años después, el hechizo de las secuelas y remakes llegó a los estudios de Disney con "Otro viernes de locos", una continuación en la que el tiempo hizo lo suyo: Anna ahora es madre soltera de una adolescente que va al secundario (Julia Butters) y Tess es abuela y una reconocida terapeuta que ya siente el peso de los años.

Casualmente, el personaje de Lohan se compromete con el padre de Ella (Maitreyi Ramakrishnan), una chica británica con la que su hija no se lleva nada bien en la escuela.

Es en esa futura familia ensamblada donde el caos de la primera se va a potenciar y habrá doble cambiazo: entre nuevas tensiones y tras hablar con una mística, Anna cambiará de cuerpo con su hija y la abuela Tess lo hará con Ella. Mientras que las dos adultas en cuerpo de niñas tratarán de arreglar todo lo más rápido posible, las menores intentarán evitar frustrar la boda.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

La nostalgia, que muchas veces no logra adaptarse a estos tiempos, aquí es el principal acierto en el film que dirige Nisha Ganatra: entre bromas adaptadas a nuestro presente "tiktokero", logra conectar con los amantes de la predecesora y los chistes tienen que ver sobre todo con el paso del tiempo.

La banda de rock de Lohan de la uno influye en la buena música, con momentos de emoción, y hay muchísimos guiños o regresos de personajes que generan sonidos de alegría en la sala.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Otro viernes de locos" es una comedia adolescente que no trae nada nuevo para proponer: una historia llena de gags con un mensaje transformador en el fondo, que apunta a desarrollar empatía.

Pero también es un logrado homenaje al espíritu de la primera: ideal para dejarse llevar y salir del cine con una sonrisa nostálgica.