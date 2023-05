"Alice, cariño", un aporte valioso para entender el control abusivo en la pareja

FOTO: Simon y Alice.El parece un encanto pero ella no puede respirar sin que él la autorice

"Alice, cariño" está en Amazon Prime Video, tiene una brillante actuación de Anna Kendrick y aún cuando no muestra de inmediato todas las cartas, el espectador intuye que hay algo serio detrás de los silencios, la mirada esquiva y las dudas de una joven cuando está en un bar con sus mejores amigas, planeando un fin de semana para celebrar el cumpleaños de una de ellas.

La realizadora es Mary Nighy quién admitió que esa particular forma de abuso que muestra la película no es muy fácil de detectar a veces y además, algunas parejas no advierten que están viviendo las situaciones que, analizadas desde afuera, son claramente terroríficas

Nighy advirtió que "debido a que es una forma de abuso recientemente diagnosticada, entendida y comentada, creo que había una ansiedad sobre si podía ser la guía de la película o no. Y creo que puede serlo absolutamente".

En "Alice, cariño", Anna Kendrick interpreta a una mujer exitosa de 30 años atrapada en una relación emocionalmente abusiva con Simon, interpretado por el actor británico Charlie Carrick.

La responsable del guión es Alanna Francis quien dijo que estuvo tentada por escribir una imagen en la que Simon golpeara a Alice o la forzara a tener sexo. "Estuve a punto de hacerlo por temor a que no se advirtiera lo que pretendía".

Felizmente no lo hizo. El abuso emocional es más sutil pero igualmente duro y en la película queda clarísimo. Simón se muestra todo el tiempo afectuoso y dedicado, aunque siempre se las ingenia para que su novia sepa que él es la única persona en el mundo capaz de aceptarla.

Y está muy bien interpretada la reacción de ella que no sabe poner en palabras el malestar que experimenta a toda hora ni la dependencia enfermiza que la hace sentir-el control telefónico es absoluto-ni tampoco entiende por qué se siente compelida a mentir para pasar dos días con sus amigas.

La organización benéfica de abuso doméstico Refuge describe este tipo de abuso como control coercitivo, "donde un perpetrador usa un patrón de comportamiento a lo largo del tiempo para ejercer poder y control sobre una pareja".