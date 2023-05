Michael Fox recordó la incomodidad que vivió cuando lo sentaron junto a Lady Di

El 12 de mayo se estrenará Still (Apple TV) , el documental sobre la vida de Michael Fox, el actor que ahora tiene 61 años y que fue diagnosticado de Parkinson en plena juventud cuando se había convertido en una auténtica celebridad gracias al protagónico de "Volver al futuro".

Para presentar el documental dio una prolongada entrevista en la que preocupó a sus seguidores porque admitió que ni siquiera recuerda varios de los romances que figuran en la película.

También, haciendo gala del humor que lo ha caracterizado pese a las serias dificultades que afronta desde comienzos de los 90, comentó la experiencia de permanecer sentado junto a la princesa Diana Spencer en una ocasión en la que estaba desesperado de ganas de orinar y no encontraba el momento ni la oportunidad para abandonar su silla.

En 1985, el actor de entonces 24 años dio el gran salto a la fama con el estreno de la primera película de Volver al futuro (Back to the future), junto a Christopher Lloyd. El intérprete relató un incómodo encuentro con la princesa Diana de Gales durante la premier, el cual lo afectó mucho: “Me quedé sentado y dolorido”.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

“Me senté junto a la princesa Diana durante el estreno mundial de Volver al futuro y me dieron ganas de hacer pis. Eso es todo lo que recuerdo”, indicó. A su vez, remarcó: “Me acababan de recitar toda una lista de cosas que podía y que no podía hacer, como no hablar a menos que ella me hablara y no ponerme de pie a menos que ella lo hiciera”.

Asimismo, sumó: “Entonces, pensé‘¿qué clase de matemática tengo que hacer para ir al baño?’. No podía decir que tenía que ir al baño, así que me quedé sentado y dolorido todo el tiempo”.

Michael J. Fox está casado con la actriz estadounidense Tracy Pollan, con quien coincidió en el elenco de la exitosa serie de comedia Lazos de familia. Llevan juntos más de tres décadas y son padre de cuatro hijos: Sam (33 años), Aquinnah y Schuyler (28), y Esmé (21).

Cuando veía escenas del documental en las que se mencionaba el nombre de algunas de las mujeres que salían con él en su juventud, Michael fingió sorpresa y dijo “mira todas las chicas con las que salí. De algunas ni me acuerdo. Quiero decir, salí con Susanna Hoffs, la vocalista de The Bangles, y ni siquiera puedo recordarlo”.