Afirman que Bruce Willis no puede leer ni hablar por su delicado estado de salud

Bruce Willis fue diagnosticado con demencia en los primeros meses de 2023 y, en las últimas horas, su amigo Glenn Gordon Caron -creador de Moonlighting- afirmó que la capacidad de comunicación del actor estadounidense sufrió un grave declive.

El cineasta y productor declaró al New York Post que estuvo visitando al protagonista de Duro de Matar luego de conocerse que fue diagnosticado con afasia en 2022. Se trata de un trastorno provocado por daños cerebrales que afectan la capacidad de comunicación verbal y escrita.

Luego, a inicios de 2023, se confirmó que esto se debe a que el actor padece de demencia del tipo frontotemporal.

Willis era un aficionado de la lectura, pero no quería que nadie lo sepa, según indicó Caron. También dijo que Bruce ha dejado de leer y que lo observa muy desmejorado por el avance de su enfermedad.

"Tengo la sensación de que en los primeros tres minutos sabe quién soy. No es totalmente verbal, solía ser un lector voraz y ahora no lee. Ya no dispone de todas esas habilidades lingüísticas", señaló.

En ese sentido, Caron aseguró que "la alegría de vivir que tenía Bruce ha desaparecido" y remarcó el profundo y triste cambio de personalidad del actor. "Lo que hace que su enfermedad sea tan alucinante es que si alguna vez has pasado tiempo con Bruce Willis, no hay nadie que tuviera más alegría de vivir que él. Adoraba despertarse cada mañana y tratar de vivir la vida al máximo, pero ahora vive como si viera la vida a través de la pantalla de una puerta".

Bruce Willis anunció su salida de Hollywood a inicios de 2022, luego de haber sido diagnosticado con afasia. Su familia preservó los detalles sobre su estado de salud, pero un año después se supo que padece de demencia frontotemporal, una enfermedad intratable caracterizada por un deterioro cognitivo severo y progresivo de la conducta, el lenguaje y la personalidad.

Ahora, el actor se encuentra bajo los cuidados de su actual pareja, Emma Heming, quien sostuvo que Willis no tiene consciencia respecto a su actual estado de salud. Ambos tienen dos hijas: Mabel, de 11 años; y Evelyn, de 9.

