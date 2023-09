A los 43 años murió el actor Billy Miller

El actor Billy Miller murió a los 43 años y su madre, patricia, agradeció las muestras de pesar y las condolencias a través de una publicación en redes en la que sostuvo que su hijo “entregó su vida” después de “una larga, dura y valiente batalla contra la depresión por trastorno bipolar”.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

“Quiero agradecer personalmente a los muchos fans y amigos personales por la abrumadora cantidad de amor, oraciones y condolencias enviadas a mí y a mi familia por la devastadora muerte de mi hermoso hijo BJ - Billy Miller. Hizo todo lo que pudo para controlar la enfermedad”.

El actor, conocido por su participación en The Young and the Restless, Suits -donde trabajó junto a Meghan Markle- y General Hospital, falleció apenas dos días antes de cumplir los 44 años.

Miller se había recibido como licenciado en Comunicaciones por la Universidad de Texas y luego se mudó a Los Ángeles para desarrollarse como intérprete. Su debut en la actuación tuvo lugar en 2007 de la mano de la famosa novela norteamericana All my children. Luego formó parte de la exitosa producción The Young and the Restless, de 2008 a 2014, en donde su destacada interpretación de Billy Abbott le valió en tres ocaciones el premio Daytime Emmy. Se impuso en diferentes categorías en 2010, 2013 y 2014.

Varios de los excompañeros de reparto del actor acudieron a las redes sociales para compartir su dolor por su partida. Risa Dorken, de General Hospital, se mostró “desconsolada” por la noticia. “Mi corazón está con él y con todos los que lo aman: es querido por muchos. Cálido, amable, increíblemente talentoso. Un fuerte abrazo a su familia. Descansa en paz y feliz cumpleaños celestial, Billy”, expresó la actriz.

El productor ejecutivo del programa, Frank Valentini, también expresó su más sentido pésame por la noticia. “Estoy devastado al escuchar la noticia del fallecimiento del increíblemente talentoso Billy Miller. En nombre de toda la familia de General Hospital, nuestros corazones están con su familia y amigos durante este momento difícil”.