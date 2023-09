3 series que llegaron al streaming imperdibles para ver el fin de semana

FOTO: "El jurado", una particular serie de comedia nueva.

Varias series renovaron en los últimos días las plataformas de streaming y vale la pena tener en cuenta algunas para el fin de semana.

A continuación, repasamos algunas producciones de pocos episodios que tienen que ver con una biografía, una comedia llamativa y una historia de aventura y ciencia ficción.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Tapie (en Netflix)

Se trata de una miniserie francesa que cuenta la vida de Bernard Tapie, un controvertido empresario, político, conductor y actor francés.

A modo ficcionado, en siete episodios narran la historia de este hombre ambicioso que se convirtió en una de las figuras más controvertidas del país.

"Laurent Lafitte se pondrá en la piel de Bernard para explorar la increíble historia de su ascenso y caída“, adelanta la sinopsis sobre la serie.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

El jurado (en Amazon Prime Video)

A través del género falso documental, esta comedia de los creadores de The Office muestra el funcionamiento interno de un juicio por jurados populares estadounidense a través de los ojos del miembro del jurado Ronald Gladden, quien no se da cuenta de que todos, excepto él, son actores. El juicio es falso, pero Ronald no lo sabe.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Ahsoka (en Disney+)

Con estrenos semanales los martes, cada episodio va demostrando que la ficción se convierte en una de las mejores apuestas del universo Star Wars de este último tiempo.

La ficción retoma a la ex Caballero Jedi Ahsoka Tano tras la caída del Imperio, mientras investiga una amenaza emergente de la mano del almirante Thrawn (Lars Mikkelsen), un prominente villano de piel azulada de "Rebels".

Así como Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo) y Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead), otras dos heroínas de "Rebels" que se reencontrarán en esta nueva trama para combatir al último gran almirante de la época del Imperio y para recuperar a un amigo en común al que creían perdido, Ezra Bridger.

También hay peligrosos enemigos, como el exJedi devenido mercenario Baylan Skoll (interpretado por el fallecido Ray Stevenson), su aprendiz Shin Hati (Ivann Sakhno), y la pro-Imperio Morgan Elsbeth (Diana Lee Inosanto).

La Ahsoka que encontrarán los espectadores está más madura y aplomada, pero también ensombrecida por el trauma que le imprimió el malogrado vínculo con Anakin cuando este se pasó al lado oscuro. Como consecuencia de esa experiencia, se ha vuelto desconfiada y teme forjar relaciones afectivas.

Esto se ve especialmente con su antigua aprendiz Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo) con la que deberá limar asperezas.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/