"El cuerpo en llamas" o la culpa siempre la tiene una mujer fatal

Es raro en esta época de deconstrucción volver sobre los pasos que ya caminó la sociedad y descubrir, mirando "El cuerpo en llamas" que si las pasiones que se agitan en el seno de un grupo crecen incontenibles y terminan ocasionando una muerte, la culpa la tiene exclusivamente una mujer.

El resto, pobres ellos, son hombres dominados por la atracción hipnótica que ejerce Rosa, una policía joven y ardiente que tiene cierta dificultad para ser fiel y no puede evitar que, además del novio oficial, intente conquistar- y lo logre- a dos compañeros de la fuerza.

"El cuerpo en llamas" no es una metáfora. La serie empieza con el fuego devorándose a un auto abandonado en la playa. Y en el baúl se consumen los restos de un joven agente policial de los Mossos catalanes.

El episodio no salió de la pluma de un guionista afortunado sino de la más estricta y dramática realidad. Ocurrió en 2017, mereció una prolongada investigación seguida de un juicio del que todavía se habla y culminó con condenas de las que aquí no se hablará para no arruinar la sorpresa de los que todavía no terminaron de ver los ocho episodios.

En España todos saben lo que pasó porque el proceso judicial todavía está fresco en la mente de quienes siguieron a través de los medios un caso apasionante.

Para el resto del mundo, los productores lo presentaron en términos que les permiten postergar algunas revelaciones aunque desde el primer minuto se sabe de la muerte de uno de los protagonistas.

Los restos del policía Pedro (José Manuel Poga) aparecen en el interior de un auto calcinado en el pantano de Foix de Barcelona. El hallazgo no tarda en despertar el interés de la opinión pública, sobre todo cuando la investigación comienza a revelar una red de relaciones tóxicas, engaños, violencia y escándalos sexuales que involucran al fallecido y a otros dos policías: su compañera Rosa (Úrsula Corberó) y su exnovio Albert (Quim Gutiérrez).

Corberó se hace cargo del personaje clave en el relato. Una mujer que parece llevar sin conflictos su rol de madre y de policía, aunque en la casa se muestra solícita y tierna y en la calle exhibe la parte más controvertida de su personalidad: disfruta maltratando a los débiles.

Rosa es también la representación perfecta de lo que culturalmente se ha definido como una mujer fatal. Los hombres caen rendidos a sus pies y vaya a saber por qué ellos se enamoran perdidamente y están dispuestos a hacer cualquier cosa. Ella, en cambio, siempre controla la situación.

En defensa de la serie hay que decir que sus productores aseguran que han seguido punto por punto lo que, según la investigación, ocurrió con los policías involucrados en la historia real, el marido de Rosa y los otros dos agentes con los que pasa sus días.

La historia es tan atractiva que Netflix incorporó además a la plataforma un documental titulado "Las cintas de Rosa Peral", donde la expolicía cuenta su verdad.

Pero volviendo a "El cuerpo en llamas", además de una narración con suspenso y mucha acción, la música elegida para subrayar los pasajes destacados de la historia explica el éxito que está teniendo.

EPISODIO 1:

Love Me Tender – Elvis Presley

Mala Mujer – C Tangana

Pena, Penita, Pena – Lola Flores

EPISODIO 2:

Free (Live your life) - Ultra Naté, Felix Da Housecat, Chris Trucher

Silver Screen (Shower Scene) - Felix Da Housecat

Yo no soy esa – Mari Trini

EPISODIO 3:

Payaso – Bambino

Soy lo prohibido – Olga Guillot

EPISODIO 4:

Es Imposible – Sergio y Estibaliz

EPISODIO 5:

Yo Marco el Minuto – La Mala Rodríguez

El Amor – Masiel

EPISODIO 6:

Yo también necesito amar – Ana, Johny

EPISODIO 8:

Se nos rompió el amor – Rocío Jurado