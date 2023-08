Pedirán pena de muerte para el hijo del actor español Rodolfo Sancho

La prensa española asegura que Rodolfo Sancho se ha convertido en una de las personas más buscadas del país.

Es que el protagonista de "Mar de plástico" permanece aislado en su propia casa e intenta preservarse de las cámaras y las preguntas incómodas luego que la policía de Tailandia acusara a su hijo Daniel, de 29 años, del crimen del cirujano plástico Edwin Arrieta, que fue descuartizado y partes de sus cuerpo fueron halladas en tachos de basura.

El portal Lecturas afirma que Sancho padre se encuentra en su casa de Fuerteventura, "no sale ni a pasear el perro, no quiere que nadie le vea", según declaraciones de su abogada Carmen Balfagón

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

A través de un comunicado emitido por la agencia Europa Press, Carmen Balfagón y Ramon Chippirrás, en nombre y representación de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo -la ex del actor y madre del joven acusado de homicidio-, han anunciado "su firme decisión de no acudir, ni informar, a ningún medio de comunicación, hasta que no se produzca el cese definitivo de la totalidad de medios de comunicación en el domicilio, y sus inmediaciones".

Los periodistas españoles sostienen que "el actor está sometido a un estrés desmedido a consecuencia de la situación de su hijo que se ha visto multiplicado por la presión mediática de los medios agolpados a la puerta de su casa y el temor a que su hija Jimena, de ocho años, sufra algún tipo de consecuencia".

La situación, dramática desde que se conoció la detención de Daniel Sancho y su confesión, se agravó luego de que el vocero de la policía de la isla donde se produjo el horrendo crimen señalara que la investigación está terminada , que hay un solo culpable y que , según las leyes del país, corresponde que le apliquen la pena capital ya que se trata de un delito premeditado y alevoso.

Daniel, reconocido chef y dueño de un restaurante, negó en un primer momento una relación sentimental con su presunta vìctima pero con el paso de los días admitió que se han frecuentado los últimos seis meses, aunque también sostuvo que se sentía como en una jaula.

Edwin Arrieta había realizado la especialidad de cirugía plástica en la Universidad de Buenos Aires y repartía su tiempo entre sus consultorios de Chile y Colombia.