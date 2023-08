Conmueve a España el horrible crimen cometido por el hijo de Rodolfo Sancho

“Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, aseguró Daniel Sancho durante una conversación frente a sus abogadas de oficio tailandesas y varios agentes en la comisaría de policía de Koh Phangan, donde se encuentra detenido.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Daniel Sancho, de 29 años e hijo del actor español Rodolfo Sancho, lleva bajo custodia policial desde el viernes y se declaró culpable del asesinato y desmembramiento de Edwin Arrieta Arteaga, un cirujano plástico con el que mantenía una relación sentimental.

El Tribunal Provincial de Koh Samui aprobó una orden judicial contra el español, que será próximamente trasladado desde la localidad donde está arrestado hasta Koh Samui, donde pasará a disposición judicial.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

El joven español está acusado de asesinato premeditado, ocultación y sustracción de partes del cuerpo para encubrir la muerte o la causa de esta.

La orden se ha emitido tras obtener los resultados de las pruebas de ADN realizadas a los restos humanos encontrados el jueves en un vertedero de la isla, ha confirmado el teniente general Surapong Thanomjit a medios locales este domingo.

Rodolfo Sancho se encuentra ya en Tailabdia y ha emitido un comunicado remitido a Europa Press en el que pide "máximo respeto" para su hijo y el resto de familia en estos momentos "tan delicados" para todos ellos. "Ruego a los medios de comunicación que se abstengan de emitir cualquier juicio precipitado ante los últimos acontecimientos", expresa el actor de Mar de Plástico.