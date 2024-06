Un remisero trasladó a su hija en el baúl: ¿y si le salía mal?

Fernando Genesir

Me gustaría hablar sobre las imprudencias que cometemos a diario. ¿Acaso nos detenemos a pensar en las consecuencias de nuestros actos? Me hago esta pregunta después de escuchar en Cadena 3 lo que pasó con un automovilista que viajó desde Ojo de Agua hasta Sinsacate con su hija en el baúl.

El hombre, un remisero oriundo de Ojo de Agua, venía viajando con la menor en el baúl del auto bajo la excusa de que no tenía dónde dejarla. Pero, ¿no es esto una locura? Aún si hubiese un kilómetro de distancia, me parece una imprudencia inexcusable. Los oficiales de la Policía quedaron sorprendidos ante la situación y trasladaron al hombre y su hija a una dependencia policial.

El comisario Varela nos informaba que el padre había decidido transportarla allí en el baúl porque ya tenía ocupadas todas las plazas disponibles para los pasajeros que traía Córdoba. Por fortuna, la menor se encuentra en buen estado y quedó a resguardo temporal de la Senaf.

Pero este caso no es único. Podríamos repasar algunos hechos similares ocurridos recientemente: una nena atropellada por un tren mientras cruzaba las vías con su madre; una mujer mexicana desnucada por querer sacarse una selfie durante el paso del tren; personas accidentadas por intentar evadir controles policiales o cruzar semáforos en rojo. La lista es interminable y siempre pensamos que no nos va a pasar nada. Pero, ¿qué hubiera pasado si alguien chocaba de atrás al auto del remisero con la menor en el baúl? Las consecuencias podrían haber sido catastróficas.

Es hora de reflexionar sobre nuestras acciones y entender que hay reglas, leyes y prohibiciones por una razón. Es fácil pensar "¿qué va a pasar?" o "no me va a tocar", pero debemos recordar que tenemos una sola vida. No podemos arriesgarnos innecesariamente, especialmente cuando se trata de nuestros hijos.

Por eso, los invito a pensar en las imprudencias que cometemos diariamente y cómo podríamos evitarlas. No se trata solo de seguir las reglas porque sí, sino de cuidarnos y protegernos a nosotros mismos y a los demás.

