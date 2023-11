Tren a las Sierras: ¿servicio o nostalgia?

Fernando Genesir

-Ayer el Tren de las Sierras llegó oficialmente a La Cumbre y Capilla del Monte para hacer el recorrido que une la ciudad de Córdoba con esas bellísimas localidades de las sierras de Córdoba, pasando por todo el Valle de Punilla.

-Por supuesto, cientos de vecinos estaban esperando el tren en La Cumbre. Lo mismo en Capilla del Monte. Claro. Hacía muchos años que no llegaba un tren a esos lugares. Más de treinta años que no se veía llegar un tren a ambas ciudades.

-Es más, el intendente de La Cumbre, el intendente electo Pablo Alisio, rescató que se trataba de un día histórico y le cuenta a La Voz que en los próximos días va a empezar a funcionar el servicio diario. La Cumbre, va a tener ocho servicios diarios en la extensión desde Córdoba hasta esas localidades. Seis de ellos van a unir Córdoba y Capilla del Monte.

- Los otros dos van a llegar hasta La Cumbre. El precio del viaje en todo el recorrido entre Córdoba y Capilla del Monte va a ser de sólo setenta y nueve pesos y a partir de este jueves van a ser cinco las estaciones del último tramo del recorrido: La Falda, Huerta Grande, La Cumbre ,San Esteban y Capilla del Monte.

-Se va a extender a noventa la cantidad de paradas recuperadas en los últimos años. Bueno, se hizo un gran trabajo, se recuperaron vías, había zonas sin vías, otras con las vías enterradas, con lo cual, repito, hubo que hacer un gran trabajo para recuperar todo ese tramo para que pueda volver el tren.

-Me dicen que el viaje hasta Valle Hermoso dura cuatro horas, lo que por supuesto es una eternidad. Tenemos tren, es lento, es barato. Y otra pregunta que se me se me ocurre es si estamos en presencia de un servicio o si es nostalgia.