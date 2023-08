¿Sorpresa o un tsunami que nadie quiso ver?

Fernando Genesir

-Sorpresa, shock, tsunami. Palabras que leo hoy en los portales y en los diarios y que se utilizan para describir el triunfo de Javier Milei en las Paso de ayer. Lo cierto es que queda un escenario de tres tercios, pero con Milei como el candidato más votado, algo que parece nadie esperaba.

-Pero además, con la Libertad Avanza ganando en dieciseis de los veinticuatro distritos del país. Ganó en provincias que eran bastiones de Juntos por el Cambio y ganó en provincias peronistas, por poner dos ejemplos en ambos sentidos, Córdoba y Santa Cruz.

-En Córdoba no ganó ni Schiaretti ni Cambiemos que hasta ahora eran las fuerzas que venían ganando en elecciones provinciales y nacionales en esta provincia, que lo hizo presidente a Macri en el dos mil quince y donde el ex presidente sacó el sesenta por ciento de los votos en su intento de reelección en el dos mil diecinueve.

- Ayer fue el lugar de la Argentina donde más votos perdió Juntos por el Cambio. En cuatro años el voto de Cambiemos en Córdoba perdió casi veintitrés puntos porcentual. Es tremendo. Por eso quedó tercero a nivel provincial y no ganó ningún departamento.

-Veinte fueron para Milei, seis para Schiaretti .O sea, en la provincia más macrista de la Argentina el macrismo quedó tercero. Y eso que Milei vino una sola vez a Córdoba. Bueno, me lo decía hace dos meses el intendente de Río Tercero, el radical Marco Ferrer.

-Hay muchos modos antiguos de la política que no encajan más en este contexto social, Ferrer dijo yo tengo votos en Río pero el tipo que más mide en Río Tercero y en la encuesta nacional es Milei. No conoce Río Tercero, no tiene un dirigente, no tiene un comité.

-Claramente no lo vieron o no lo quisieron ver y además pensaron en que el que ganaba la interna en el caso que Cambiemos era el próximo presidente. El otro desastre es el del kirchnerismo que en cuatro años perdió doce millones de votos. Un botón de muestra es Santa Cruz, donde esta madrugada se confirmó que ganó el petrolero Vidal y así le puso fin a treinta y dos años de dominio kirchnerista. El secretario general del sindicato petrolero, Claudio Vidal, va a ser el nuevo gobernador reemplazando a Alicia Kirchner. Vuelvo al comienzo. Quedan tres tercios para la elección por los puntos que será dentro de tres meses, en octubre. De todas maneras, ayer ya se pudo ver en las urnas el hartazgo de la gente con una dirigencia que no le soluciona los problemas y que, por el contrario, se los agrava cada día.