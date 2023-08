Massa pierde peso y nosotros ni te cuento

Adrián Simioni

Hoy Córdoba amaneció con un GNC casi 20% más caro que el que podía cargarse anoche. En Nueva York los bonos de la deuda cayeron desde la mañana temprano 12%. Y al ratito supimos que el Banco Central devaluó lo que queda del peso un 22%, llevando al dólar oficial a 365,50 pesos. A las 11 en Córdoba nadie te vendía un dólar. Si por casualidad un cuevero vendía, pedía 670-680 pesos.

Es inevitable que la paliza electoral recibida anoche por el gobierno y por su candidato moderado Sergio Massa en particular y por Juntos por el Cambio y su candidato moderado Rodríguez Larreta no tuviera impacto. En la gatera de la política argentina quedó primero en la largada Javier Milei, un tipo para el cual hay que destruir el Banco Central, dejar que el peso vaya a donde quiera y donde cada cual pueda transar sus contratos en dólares o en lo que quiera. ¿Cómo no iba a tener impacto?

La pérdida de peso del mandamás de la economía es paralela a esto. Massa ha quedado tan devaluado como el peso. Recibió ayer cuatro palizas en una. Su partido no fue el más votado sino que salió tercero, algo que jamás le había pasado al peronismo. Él no fue el candidato más votado sino el segundo. Y con nueve puntos de diferencia con Milei. Su esposa ni siquiera pudo retener la intendencia de Tigre. Y encima el pejotismo y el kirchnerismo del Conurbano le cortaron boleta: Massa y Grabois, juntos, sacaron casi 5 puntos menos que Kicillof para gobernador.

Hay que sumar a esto la manera grotesca en que Cristina Fernández y Alberto Fernández se hicieron a un lado para dejarlo solo en la foto con la derrota.

En este contexto tiene que maniobrar Massa. Mañana vence Precios Justos. Y él tendrá que renegociar con los fabricantes de alimentos que hace rato se vienen conteniendo, aunque no lo parezca, porque un Massa mucho más poderoso los presionaba. Tiene que negociar con los súper a los que les prometía dólares para importar. Con los fabricantes de electrodomésticos y artículos para el hogar a los que también privilegiaba con dólares baratos para importar. Todos esos dólares no están. Tiene que lidiar con otros miles de importadores a los que les dijo “importen con sus dólares yo después se los devuelvo”. Ya están endeudados hasta las orejas.

En lo inmediato Massa ya ni siquiera tiene dólares caros para ofrecerles a ninguno de ellos. Tampoco puede prometerles ventajas “para cuando sea presidente”. Se quedó sin zanahorias. Y está demasiado débil como para poder repartir palos a nadie.

Sin zanahorias y sin palos, Massa sólo puede devaluarse él a medida que se devalúa el peso. Massa sólo puede perder peso. Y nosotros ni te cuento.