Martínez, sobre la elección de Massa: "Es un piso electoral, no un techo"

Germán Martínez, candidato a diputado nacional de Unión por la Patria en Santa Fe, habló en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, tras la derrota en la provincia y a nivel nacional.

“Es un esquema de tercios, por lo que la elección está abierta. Será difícil el voto útil, es decir votar a uno para que no gane otro. La performance de Unión por la Patria no fue la que esperábamos, pero es un piso electoral, no un techo. Hay que convencer y persuadir a los que no nos votaron”, afirmó, y sostuvo: “Tenemos al mejor candidato, preparado para este tiempo”.

En ese sentido, insistió: “Entre el tercero y el primero hay dos puntos de diferencia. Massa dijo que hay que construir una mayoría social y ese es el camino”.

“Javier Milei es de ultraderecha, pero los que lo votaron no sé si piensan de esa manera. Canalizó un voto muy crítico con la situación que estamos viviendo. Pero hay diferencias, en Santa Fe hizo una muy buena elección en lugares donde ganaba Juntos por el Cambio. Y en Rosario también lo votaron los sectores populares, donde competía con Unión por la Patria”, cerró.