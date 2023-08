José Núñez: "Necesitamos que no nos discriminen como provincia"

José Núñez, precandidato a diputado nacional por Juntos para Cambiar Santa Fe, habló en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, y analizó la actualidad de la provincia de cara a las elecciones. “Se vive mal en nuestra provincial, particularmente los rosarinos”, lamentó.

“Necesitamos que no nos discriminen como provincia. El 40 por ciento de las divisas que entran al país salen del laburo de nuestros productores. Pero en tema transporte y seguridad miran para otro lado. Hay centralismo, no federalismo. Hemos sido postergados, queremos lo que nos corresponde o más, que es lo que no nos dieron durante años”, resaltó.

“Si nos sacan la pata de encima, Santa Fe puede ser un aportante del 15 por ciento del PBI en unos años. Nuestra provincia tiene un gran potencial. Sin seguridad física y jurídica no habrá inversiones”, sostuvo.

En el marco de la presencia de Cadena 3 en el Congreso Aapresid 2023, comentó: “Somos quienes mejor representamos a los productores. El campo por eso confía en la fuerza del cambio, y confía en que nosotros podemos resolver estos problemas históricos que tienen con el gobierno. Al campo hay que ayudarlo, es el motor productivo. Hay que unificar el tipo de cambio. El gobierno es usurero, se queda con el trabajo de los que exportan y le paga 300 pesos el dólar. Después el productor paga un dólar a 600”.

Y, sobre la coyuntura nacional, puntualizó: “Hay que ordenar la Argentina. En materia educativa se requiere de una reforma profunda, sin discusiones con los Baradel de la vida. Un delincuente que mata, sin importar la edad, debe tener un tratamiento distinto al de hoy”.