Radares vs. descontrol

Fernando Genesir

El Gobierno de Córdoba busca implementar un sistema de radarización en las rutas. La propuesta consiste en la intención de implementar radares fijos, además de los radares móviles que utiliza la Policía de la Provincia de Córdoba.

Estos radares móviles son difíciles de anticipar, ya que uno nunca sabe dónde están, y un policía acciona el aparato homologado. Si te excedes de la velocidad, te labran la infracción unos metros más adelante.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, también menciona que están evaluando elevar este proyecto a la Legislatura para establecer un control mixto en las rutas. Esto significa que, por un lado, se utilizarán los radares móviles y, por otro, se incorporarán radares fijos con la intervención de la policía caminera.

El radar de la Caminera realiza las multas de forma automática y cesa la falta en el momento. Se nos explicó que la presencia de un uniformado es importante para que el infractor se entere de la infracción y para evitar que se produzcan accidentes.

Siempre se ha comparado con la situación en Brasil, donde hay radares fijos instalados que avisan con anticipación. En Córdoba, cada vez que se menciona la posibilidad de fotomultas o radares fijos, surge una gran polémica. En Buenos Aires, la implementación de fotomultas fue efectiva para reducir la velocidad. La realidad es que no hay manera de contar con suficientes inspectores para controlar todos los autos en las rutas o avenidas.

En mi experiencia personal, salgo a trotar casi todos los días y elijo un circuito que incluye la avenida Ricardo Rojas, que se ha convertido en una pista de carreras. En Córdoba no hay controles de alcoholemia ni de velocidad, y eso es un problema que se arrastra desde hace años. La falta de controles es evidente, y la propuesta de radares fijos me parece adecuada, aunque sorprende que genere tanta resistencia.

En una reciente encuesta, el 39% de los encuestados considera perfecta la iniciativa de los radares fijos, mientras que un 58,2% la califica como recaudatoria. Esta última afirmación es un tema que siempre se discute. Aquellos que se oponen a los controles terminan diciendo que son recaudatorios. La solución es simple: si no te excedés de velocidad, no hay multa. Si una municipalidad coloca un semáforo y uno cruza en rojo, no se puede considerar recaudatorio. El problema radica en el comportamiento del conductor.

La pregunta es si somos nosotros quienes debemos cambiar nuestra manera de conducir y respetar las señales de tránsito. ¿Por qué estar en contra de un sistema que busca controlar y regular el tráfico? El 58,2% que considera recaudatorio debe reflexionar sobre su postura. Si se establece una ley y no quieres que sea recaudatoria, simplemente no cometas infracciones. Es fundamental entender que excederse de velocidad no es lo mismo que respetar las normas de tránsito.

En este último desayuno del año, reflexionemos sobre el tema. Feliz año nuevo a todos y que el próximo año nos traiga más orden y conciencia vial!!!