Premio al alfajor, y al esfuerzo

Fernando Genesir





-El fin de semana pasado se realizó en la Rural la segunda edición del Campeonato Mundial del Alfajor. Como se sabe, el ganador fue una versión triple de la marca Quiero, creado en Campana y que aún no está a la venta de manera masiva. Está hecho de dulce de leche con ganache de maní y chocolate semi amargo.

- Fue elegido por el jurado que evaluó los distintos productos mediante la técnica de cata a ciegas. Bueno, todo esto ya fue comentado en muchos medios donde, como siempre, se habla del ganador del Mundial. Pero además, el evento otorgó premios para los alfajores más destacados en una trilogía de oro, plata y bronce para las distintas categorías en las que se dividió la competencia .

-En el rubro alfajor negro el oro fue para Tepo, un alfajor de dulce de leche y chocolate negro creado en Mar del Plata. Dicen sus creadores que el secreto está en la tapita de chocolate y en usar chocolate de cobertura en lugar de baño de repostería.

- Bueno, me imagino que más de uno se le estará haciendo agua la boca a esta hora. A mí también, pero no me maten. Lo que quiero destacar es la historia detrás de ese alfajor. Es una creación de una joven marplatense llamada Tamara Schneider, que empezó con la idea en el año dos mil trece.

- En realidad cuenta que su mamá es repostera y chocolatera, su papá mecánico industrial, y que fueron ellos los que fusionaron sus conocimientos para crear los alfajores. Dice que comenzaron a elaborarlos de manera artesanal, que fue un emprendimiento que empezó su mamá.

- Ella tenía doce años y salía del colegio y se iba a trabajar con sus padres. Recuerda también que no funcionó como esperaban, pero que no se dieron por vencidos, que no se rindieron y que siguieron hasta que finalmente lograron las máquinas para hacer los alfajores y que ahí fue donde pudieron hacer crecer el producto.

-Tamara le cuenta al canal TN otros detalles de esta historia de perseverancia y sacrificio. Dice que para alcanzar este volumen de producción debieron pedir créditos bancarios y que, en paralelo, sus papás mantenían sus trabajos en blanco porque no se podían arriesgar del todo. “Hasta tuvimos que vender dos autos para poder hacer los alfajores”.

-Y sí, me imagino, en Argentina emprender no es fácil y perseverar tampoco. Hay que tener mucha convicción, fuerza, ayuda, aguante, paciencia y varias cosas más. Porque lo normal es que mientras uno tira para arriba, el país te tira para abajo con tanto peso que te agrega en la mochila. Por eso, en muchos casos los proyectos naufragan o la gente se da por vencida.

- Pero en este caso la cosa anduvo. El único consejo que se le puede dar, dice Tamara es que sigan adelante siempre. El rubro es medio jodido, afirma, porque somos muchos, pero no hay que rendirse. El recorrido, claro, fue extenso.