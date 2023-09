Plan platita

Fernando Genesir

-Eran las siete y media de la mañana y ya había gente esperando en la residencia del gobernador de La Rioja para que le den dinero.A mí se me vino a la memoria esa imagen que publicó un diario creo que fue La Nación en tapa un domingo del gobernador de la Rioja sacando la mano por la ventanilla del auto y entregando un billete de mil pesos a alguien que le pedía plata.

-Bueno, acá estaría como más institucionalizado. Pero no es en un Ministerio de Desarrollo Social, en alguna repartición del gobierno, sino que es en la residencia del gobernador. La gente haciendo cola no para conseguir una entrada para el cine, sino para recibir dinero. Me impactó la imagen.

-Eduardo German, desde La Rioja, dice que “en esta provincia vamos naturalizando lo que está mal, que es la entrega de dinero, porque a esa hora muchísima gente se iba a trabajar y vos veías doscientos metros de personas esperando que le entreguen dinero, que es todos los días”.

-Y sigue German “les están entregando siete mil pesos. Vos vas con tu documento o con la fotocopia del documento, le entregas a una persona y y te da siete mil pesos. El día que el gobernador dijo que siu ganaba Milei él renunciaba también había dicho que él avalaba la entrega de la ayuda económica porque si no, esa gente va a cometer cosas malas en la calle, es decir, algo ilícito.

- Antes se entregaba dinero en la calle Santa Fe , en una casa que habían alquilado a la vuelta del Concejo Deliberante, Bueno, ahora lo han trasladado a ese lugar en el marco de que el Gobierno no sabe cómo tratar de de dar vuelta la elección.