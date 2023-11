Fernando Genesir

-El tema es Boca y la final de mañana en el Maracaná contra el Fluminense. La verdad que me parece todo muy loco. Sí, empezando por la cantidad de gente. No puedo creer. Veo los números y hay de todo. Ciento cinco colectivos que partieron desde La Bombonera y desde localidades del interior, casi nueve mil personas que se trasladan en avión.

- Ayer se chocaban los aviones en Aeroparque, Aerolínea argentina cuarenta vuelos a Río de Janeiro por los extras que van a ver a Boca. Siempre ha sido una locura total. Bueno, pero sí la lista. Cerca de novecientos autos particulares que van a ingresar por tierra desde las filiales del interior de Boca.

-Se habla más de cien mil hinchas de Boca, una locura total por donde se lo vea. Y eso que van a poder entrar sólo treinta mil. El Maracaná será para 30 mil de Boca, treinta mil de Fluminense y el resto lo verá por la tele en la playa o en el Sambódromo.

- Primer punto entonces, que me llama mucho la atención y que me despierta varias preguntas porque es llamativo con la crisis económica que tenemos, ya nos pasó con Rusia dos mil dieciocho, que yo también tuve la suerte de ir, pero era una locura en la cantidad de argentinos.

-Nos pasó con Qatar Los argentinos que consiguieron entrada. Bueno, en las tribunas éramos locales en Qatar y ahora pasa de nuevo en esta final de la Libertadores, donde me parece que también ha estado no digo mal organizado, pero a Conmebol no tomó las previsiones.