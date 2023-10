Fernando Genesir

-Uno de los temas que marqué del fin de semana es el de los accidentes cerebrovasculares, los ACV. En una nota de Pablo Sigal, Clarín dice que han subido los casos de ACV entre los menores de cincuenta y cinco años, advertencia que la hacen expertos que se han reunido en un foro en Buenos Aires.

- El promedio es impactante. Cada nueve minutos se produce un ACV en la Argentina. La novedad es que los casos aumentan entre los menores de cincuenta y cinco años. Las dos cosas me parecen interesantes para pensar no solamente la edad, sino también la frecuencia. A mí me impacta que pase cada nueve minutos. -¿Por qué es que estamos teniendo tantos casos y por qué está bajando la edad de estos accidentes cerebrovasculares? Básicamente, el título general sería por los cambios en el estilo de vida, por los factores de riesgo, la hipertensión, falta de actividad física, falta de ejercicio, colesterol alto, tabaquismo, vida sedentaria Eso es lo que siempre te dicen.

-Pero en términos generales el tema es que estamos pasados de vuelta, que estamos viviendo mal, que estamos viviendo muy acelerados. Dice el informe que más de cincuenta mil argentinos sufren cada año un ACV. Esto representa uno cada nueve minutos. Y hay expertos que hablan y se refieren a que el supuesto accidente no es un accidente porque tiene causas. No es que ocurra de manera accidental.

. -No se puede hablar de un accidente cuando venimos haciendo las cosas mal, cuando vivimos mal y la consecuencia va a ser esa, lo que después se califica como accidente.