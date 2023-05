¿No será mucho, Don Insfrán?

Fernando Genesir

-El Partido Justicialista de Formosa confirmó una obviedad que Gildo Insfrán va a ser candidato a gobernador de esa provincia en la que irá por su octavo mandato consecutivo. Así como la escuchan, este veterinario devenido en político es gobernador de Formosa desde el diez de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.

-Es decir, en diciembre va a cumplir veintiocho años en el cargo. Pero también hay que sumar sus periodos como vicegobernador, entre mil novecientos ochenta y siete y mil novecientos noventa y cinco, o sea, treinta y seis años en el poder.

-La enciclopedia digital Wikipedia dice que es la persona que más tiempo integró la fórmula gubernativa de una provincia argentina de manera ininterrumpida. Y todo porque el propio Insfrán reformó la Constitución de Formosa para habilitar la reelección indefinida .

-Ahora, no conforme con veintiocho años como gobernador, va por otro mandato. Preguntas ¿ no es un abuso de poder?, ¿No atenta contra la alternancia democrática?. El diputado opositor de Juntos por el Cambio Fernando Carvajal, realizó una denuncia ante la Corte para impugnar la candidatura de Insfrán después de que el máximo tribunal suspendiera los comicios a gobernador en Tucumán y San Juan .

-El dirigente macrista presentó un amparo para que se suspendan las elecciones en Formosa hasta que la Corte se expida sobre la cuestión de fondo que es la constitucionalidad del artículo ciento treinta y dos de la Carta Magna de Formosa, que permite la reelección indefinida del gobernador .

-En principio el procurador general Eduardo Casal dice que la Corte no tiene competencia para analizar el pedido de impugnación en Formosa. Habrá que ver qué hace la Corte porque los dictámenes del procurador no son vinculantes. Mientras tanto, la reelección indefinida no es contraria a los principios republicanos.