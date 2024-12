¿Mar del Plata o Brasil?

Fernando Genesir

Es verano y las playas argentinas deberían estar repletas, pero este año parece que los argentinos están haciendo las valijas con otro destino en mente.

Según un artículo reciente de Clarín, las reservas para destinos exóticos han crecido un 70%. Brasil, Uruguay y otros paraísos internacionales lideran las preferencias. Como amante de las playas de mi país, me siento dividido: por un lado, entiendo la búsqueda de precios más accesibles; por otro, me duele ver cómo la economía define nuestras decisiones hasta en algo tan simple como elegir dónde descansar.

Recientemente vi un video de un empresario marplatense indignado, criticando a quienes prefieren Brasil por ser más barato. "Tenemos mejores servicios y una infraestructura superior", decía, y no le falta razón. Pero, ¿es suficiente eso para competir? Muchos le respondieron señalando que los precios en la costa argentina son cada vez más difíciles de justificar. La gente no solo busca calidad; también busca opciones que su bolsillo pueda soportar. No es cuestión de patriotismo; es economía básica.

Hablamos con Augusto Digiovanni, dueño del B12.



"Es una locura que quieran instalar que Mar del Plata sea más caro que Brasil. Que cada uno pague y cobre lo que quiera, pero decir que Brasil es más barato es una campaña y voy a dar pelea" @Augusto_ok



??https://t.co/cWwd4nVUMV pic.twitter.com/nFmH5QaIyi — Radio Brisas (@RADIOBRISAS) December 9, 2024

Un ejemplo que me quedó grabado fue el de un oyente que contó cómo había comprado zapatillas por Amazon a mitad de precio que en la tienda local. Y ahí está la clave: no es que no valoremos lo nuestro, sino que muchas veces el diferencial de precio es tan abismal que es imposible ignorarlo. Lo mismo pasa con las vacaciones. Entre la inflación, los altos costos y un dólar que a veces se siente “barato” para viajar, la elección parece obvia para muchos.

¿Es justo culpar a quienes buscan opciones más accesibles? Yo no lo creo. La indignación del empresario marplatense es entendible, pero en última instancia, inútil. Hasta que no se aborden las causas estructurales que hacen que vacacionar en Argentina sea tan costoso, esta fuga de turistas continuará. Mientras tanto, reflexionemos: ¿qué más estamos dejando de lado como país por no resolver las desigualdades que nos empujan a buscar soluciones afuera?