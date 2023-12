Mala señal

Fernando Genesir

-Un diputado provincial de Mendoza, Miguel Angel Ronco, que asumió el día diez, le avisó a la legislatura provincial que se ausentaría físicamente desde el quince hasta el veintinueve de diciembre.

-Imagino que el tipo se fue con la familia, que habrán tenido el pasaje, el hotel, todo pagado y en tal caso me parece que debería haber pedido licencia sin goce de sueldo. Pero no, no terminó ahí, sino que además se fue de vacaciones.

-Está en estos momentos de vacaciones en el Caribe mexicano. Para más datos, leo en el diario la Nación que está descansando en Playa del Carmen. Y bueno, había una sesión, como pasa acá en Córdoba, en la legislatura unicameral, como pasa en diputados y en senadores de la nación.

- Hay muchos temas para debatir, para analizar, leyes que mandan los ejecutivos. Acaban de empezar los nuevos gobiernos y entonces el tipo dijo voy a sesionar por zoom desde la playa o desde Playa del Carmen.

-Desde su destino en vacaciones, de manera remota y a tono con la normativa vigente para no sufrir descuentos en el sueldo, se conectó el veinte de diciembre a través de zoom para participar de la sesión en la legislatura de la provincia de Mendoza.

-Me dicen que en Mendoza hay un revuelo bárbaro con este tema, este legislador radical que asumió la banca y que se fue de vacaciones y salió por zoom desde la playa. Yo no entiendo más nada. Discúlpenme. Quiero que se termine el año. Ahora, dejando la ironía de lado. A mí me gustaría y a mucha gente que se terminen estas cuestiones, estos privilegios, estas locuras, este aprovechamiento de parte de algunos porque me parece que a la Argentina le hace falta.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/