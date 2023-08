La maratón de la vida

Fernando Genesir

-Además de las noticias de lo difícil que está la situación en la Argentina hay otras cosas. Y quería resaltar lo que se vivió ayer. Me hubiese gustado estar . Fue una fiesta lo que se vivió en Buenos Aires con esta prueba de 21 kilómetros.

-La jornada espectacular por varios motivos. Veintitrés mil inscriptos dispuestos a salir, a atarse las zapatillas, a correr participando de esta prueba. La más convocante de Latinoamérica, que además tuvo presencia de élite internacional del atletismo. Como por ejemplo veinte corredores africanos de primera línea, también con los mejores de nuestro país, con récords que se batieron y con el día que fue un día pintado, soleado, que acompañó para que fuera una fiesta de corredores y de toda la gente que, aunque no corría, se asomaba y acompañaba el evento.

-Hay mucho para destacar. Por ejemplo, lo que hizo Roncer Konga Kipkorir .No es un hombre que le resulte familiar. Yo era la primera vez que lo leía. Es un atleta keniata. Corrió los veintiuno kilómetros. Lo hizo en cincuenta y nueve minutos y ocho segundos. Una marca impresionante. Esto es como hacer un kilómetro en dos minutos. Cuarenta y siete segundos, Lo digamos de otra manera. Correr de esquina a esquina, cien metros en dieciseis segundos. Y mantener ese ritmo claro a lo largo de doscientos diez cuadras.

- Entre los nombres para destacar también hay una cordobesa, Verónica Luque también. Una mujer que empezó a correr a los cuarenta y dos años. Hoy tiene cincuenta y seis y se acaba de subir al podio de su categoría. Y como ella, repito, hubo cientos, miles de seres humanos que se pusieron las zapatillas y salieron a correr.

- No hace falta correr maratón y veintiun kilómetros. Yo admiro a los que se ponen las zapatillas , los cortos y salen a correr porque sí, para disfrutar, aunque sea de un momento especial. Pero entretanto, yo quisiera cerrar con una participación especial. Fue la de Esteban Bullrich Y acá es donde se me empieza a poner un poquito la piel de gallina. Porque el ex ministro de Educación y ex senador que renunció a la banca participó de la maratón con una remera que decía “ Corro por la ELA “es la enfermedad, que lo tienen postrado.

-Sí, pero como dice hoy Pablo Vaca en Clarín es una enfermedad que no ha logrado paralizarlo. Bullrich, un tipo alto, incluso en su silla conserva una mirada vivaz y hay que ver la foto. Está asistido por su mujer, y alguno de sus cinco hijos, el menor Lucas, cuenta que lo acompañó en los últimos dos kilómetros de la carrera.Sonará cursi, dice Pablo, pero cuesta controlar el nudo en la garganta. Con la medalla colgada del cuello, Ulrich muestra la pantalla de la computadora por la que se comunica y dice señala un texto que luego colgó en sus redes Bueno, corrí varias maratones y medias maratones, pero es la primera vez que corro con mis amigos. Quería hacerlo visible. Eso de que con el amor de mi familia y amigos nada es imposible.